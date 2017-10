Bolo de amêndoas

Fiz esse bolo baseada no de amêndoas (almond cake) que é servido no Hotel Sacher em Viena. Ele é um dos favoritos, depois da famosa Sacher torte ou Sachertorte, o tradicional e famoso bolo de chocolate que a história diz ter sido criado em 1832 pelo aprendiz chef Franz Sacher. Um dia, sentada no Cafe Sacher, e ansiosa para degustar esse quitute austríaco, tirei uma foto. Ao postá-la, sabia que meus amigos iriam pedir a receita, que dizem ser guardada a sete chaves. Claro, cada pedacinho de bolo foi saboreado lentamente e com muita atenção, numa análise profunda da textura, do cheiro e do sabor. Depois de algumas mordidas e anotações, concluí que poderia criar minha própria receita, sem omitir a extraordinária pasta de amêndoas e o licor de Amaretto, que descobri “casualmente” fazerem parte da lista de ingredientes. Guten Appetit..!

Ingredientes

Bolo:

2 xícaras (280 g) de farinha de trigo

2 ½ colheres (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de sal

½ xícara (125 g) de manteiga em temperatura ambiente

1 xícara (185 g) de açúcar granulado

½ xícara (100 g) de pasta de amêndoa (veja a dica)

3 ovos grandes em temperatura ambiente

1 colher (chá) de essência de amêndoa ou baunilha

½ xícara (125 ml) de leite

Cobertura:

4 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

1 colher (sopa) de licor de Amaretto

1 ½ xícara de açúcar de confeiteiro peneirado

100 g de lâminas de amêndoas para decorar

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 180°F (350°C). Unte bem e polvilhe uma forma alta, com buraco no centro, de 22 ou 23 cm de diâmetro. Em uma tigela média, misture a farinha, o fermento e o sal. Reserve.

Na tigela grande da batedeira, bata a manteiga com o açúcar até ficar uma mistura clara e fofa. Junte a pasta de amêndoa e bata até se desmanchar. Adicione os ovos, uma a um, batendo bem depois de cada adição. Junte a essência e bata mais um pouco. Acrescente os ingredientes secos reservados, alternando com o leite (começando e terminando com a farinha). Bata com a batedeira em velocidade baixa ou com uma espátula somente até os ingredientes se juntarem; despeje a massa na forma preparada.

Leve para assar por 40 – 45 minutos ou até que enfiando um palito, ele saia limpo. Retire do forno, deixe na forma por 7 a 10 minutos e desenforme. Espere esfriar completamente. Até este ponto, você pode preparar com dois dias de antecedência (embrulhe em filme plástico e guarde em lugar arejado).

Cobertura:

Em uma tigela média, bata a manteiga com o licor até ficar cremosa. Aos poucos e sem parar de bater, adicione o açúcar até atingir uma textura fácil de espalhar – você poderá não precisar usar todo o açúcar, ou ao contrário, poderá precisar usar mais um pouquinho. Espalhe sobre o bolo e decore com as lâminas de amêndoas. Deixe repousar até cobertura ficar firme. Sirva inteiro ou em fatias.

Rendimento: 10 a 12 porções

Sugestão: O bolo pode ser assado em duas formas baixas de 22 cm de diâmetro.

Dica: Lâminas ou pedacinhos de amêndoas podem ser acrescentadas na massa do bolo. A pasta de amêndoa é vendida em embalagens de lata, tubo, ou plástico. Você a encontra facilmente nos supermercados, na mesma seção dos chocolates ou produtos para festas.