Bolo de banana com tâmaras secas

Úmido e delicioso. Tenho certeza de que, depois que experimentar esse bolo, você colocará essa receita como parte permanente de sua coleção de receitas favoritas.

Ingredientes

Streusel – Cobertura

½ xícara (70 g) de farinha de trigo

⅓ de xícara (60 g) de açúcar mascavo

1 colher (chá) de canela em pó

½ colher (chá) de noz-moscada ralada

3 a 4 colheres (sopa) de manteiga gelada

1 pitada de sal

Bolo:

1 ¼ de xícara (175 g) de farinha de trigo branca

¾ de xícara (105 g) de farinha de trigo integral

2 colheres (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (chá) de fermento em pó

1 pitada de sal marinho

1 xícara (180 g) de açúcar mascavo

2 bananas maduras, descascadas e amassadas (250-270 g)

2 ovos grandes em temperatura ambiente

½ xícara (125 ml) de óleo de canola

2 colheres (sopa) de casca de laranja cristalizada, picadinha (veja a dica)

¾ de xícara de tâmaras secas picadas grosseiramente

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Unte e polvilhe uma forma de bolo inglês de 23 x 13 cm. Em uma tigelinha, coloque os ingredientes do streusel e misture com as pontas dos dedos, até formar uma farofa granulosa. Reserve na geladeira, enquanto você prepara a massa do bolo.

Bolo: em uma tigela grande, misture bem as farinhas, o bicarbonato, o fermento e o sal, e reserve. Em outra tigela, coloque o açúcar, a banana amassada, os ovos e o óleo, e bata com um batedor manual ou com a batedeira em velocidade baixa, até a mistura ficar macia. Despeje-a sobre os ingredientes secos reservados e misture, sem bater, somente até os ingredientes se juntarem. Acrescente a casca de laranja e as tâmaras picadas e misture delicadamente até ficarem bem distribuídas na massa. Transfira para a forma preparada e espalhe o streusel por toda a superfície. Asse por 40 – 45 minutos, teste com um palito, este deverá sair levemente úmido. Retire do forno e deixe-o na forma por 10 – 15 minutos. Desenforme o bolo e sirva-o morno ou em temperatura ambiente.

Rendimento: 8 a 10 porções

Sugestão: nozes picadas podem ser adicionadas na massa e na cobertura do bolo.

Dica: para um extra sabor, costumo preparar essa receita com casca de laranja ou pedacinhos de gengibre, cristalizados. Você poderá omití-los ou substituí-los por casca de laranja ou gengibre, frescos ralados.