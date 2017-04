Bolo de cenoura com abacaxi e coco 

Bolo de Cenoura Tropical é o título que dei a esse bolo em meu caderno de receitas – a mistura de abacaxi com coco tem um sabor que alegra o paladar. Assim, é bem-vindo em qualquer época do ano, mas, com essa cobertura de chocolate branco e queijo cremoso, ele é uma especial guloseima na Páscoa!

Ingredientes

Bolo:

3 cenouras médias (200 g) raladas e cozidas

½ xícara (125 ml) de suco de laranja

2 ¼ de xícara (315 g) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

1 pitada de noz-moscada

1 colher (chá) de canela em pó

½ xícara (125 ml) de óleo

1 ¼ de xícara (200 g) de açúcar mascavo

3 ovos grandes

2 colheres (chá) de gengibre fresco ralado fino

1 ½ colher (chá) de essência de baunilha

½ xícara (120 g) de abacaxi picado e escorrido

½ xícara (40 g) de de coco ralado

¾ de xícara (30 g) de amêndoas, pecans ou nozes, levemente tostadas e picadas grosseiramente

Recheio e Cobertura

100 a 120 g de chocolate branco em barra tipo Lindf ou callebaut cortado em pedaços

1 pacote (226 g) de cream cheese light (uso neufchâtel) em temperatura ambiente

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Unte 2 formas de 22 cm de diâmetro, forre o fundo com papel impermeável e unte-o bem. Polvilhe com farinha de trigo, sacuda para retirar o excesso e deixe de lado.

Em uma panela média, cozinhe a cenoura ralada junto com o suco de laranja por 5 a 6 minutos até ficar macia. Retire do fogo e deixe esfriar.

Sobre uma tigela média, peneire a farinha, o fermento, o bicarbonato, o sal, a noz moscada e a canela; misture e deixe de lado.

No liquidificador, bata a cenoura cozida, o óleo, o açúcar, os ovos e o gengibre até ficar homogêneo. Junte a baunilha e bata mais um pouco. Transfira para uma tigela grande e adicione, aos poucos, os ingredientes secos peneirados, misturando-os com uma espátula. Junte o abacaxi picado, o coco ralado e as nozes. Misture delicadamente com uma espátula somente até ficarem bem distribuidos na massa. Transfira para as formas preparadas. Asse por 25 a 30 minutos ou até que, enfiando um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar por 15 minutos na forma. Deserforme, retire o papel e deixe esfriar completamente.

Recheio e cobertura: Em uma tigela refratária média, coloque o chocolate. Leve-o ao fogo moderado, em banho-maria e deixe-o derreter sem mexer. Em uma outra tigela, bata o cream cheese em velocidade média até ficar cremoso. Aos poucos poucos e sem parar de bater, adicione o chocolate derretido. Bata até a mistura ficar macia.

Montagem: coloque um bolo em um prato ou boleira, espalhe uma porção da mistura de cream cheese com chocolate e, por cima, ou outro bolo. Cubra com o restante da mistura e decore a gosto (usei cenouras de marzipan e pedacinhos de abacaxi cristalizado).

Rendimento: 8 a 10 porções

Sugestão: O gengibre pode ser substituído por casca de laranja ralada.

Dica: O neufchântel tem baixo teor de gordura e é mais cremoso que o cream cheese regular. Ambos podem ser usados no bolo, e a escolha entre um e outro é preferêncial. Para um sabor adulto, adicione 2 colheres (sopa) de licor de anis tipo Anissete ou Sambuca à mistura de chocolate e cream cheese.

