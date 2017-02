Bolo de chocolate com café e whisky

Adoro esse bolo! Além da maravilhosa combinação dos três primeiros ingredientes, ele tem uma consistência densa e úmida similar ao brownie – de que também gosto muito. O bolo pode ser consumido puro e também regado com uma especial calda de whisky que eu não poderia deixar de registrá-la aqui – A escolha é preferêncial..!

Ingredientes

Para o bolo

1 xícara (90 g) de chocolate em pó

1 ⅓ de xícara (325 ml) de café coado forte

⅓ de xícara (75 ml) de whisky

1 xícara (170 g) de açúcar mascavo

¾ de xícara ( 150 g) de açúcar granulado (uso açúcar orgânico)

1 ½ tablete (150 g) de manteiga em temperatura ambiente

2 colheres (sopa) de chocolate em pó misturado com 1 colher (sopa) de farinha de trigo (para polvilhar)

2 xícaras (280 g) de farinha de trigo

1 ½ colher (chá) de bicarbonato

1 colher (chá) de fermento em pó

1 pitada de sal

2 ovos grandes em temperatura ambiente

2 colheres (chá) de essência de baunilha ou café (opcional)

Para a calda

1 xícara (200 g) de açúcar granulado (uso açúcar orgânico)

2 xícaras (500 ml) de água misturada com 2 colheres (sopa) de suco de limão

2 colheres (sopa) de maisena

4 colheres (sopa) de leite evaporado ou creme de leite

2 colheres (sopa) de whisky ou rum

Modo de Preparo

Bolo: Em uma panela média, coloque o chocolate, o café, o whisky e os açúcares e leve ao fogo moderado. Quando dissolver, acrescente a manteiga. Mexa até derreter. Transfira a mistura para a tigela grande da batedeira e deixe esfriar, mexendo de vez em quando.

Preaqueça o forno a 325°F (165°C). Unte bem uma forma decorada ou lisa de 24 cm de diâmetro. Polvilhe-a com a mistura de chocolate em pó, com farinha de trigo e sacuda para retirar o excesso; deixe de lado. Sobre uma tigela média, peneire a farinha, o bicarbonato, o fermento e o sal, e também deixe de lado.

Quando a mistura de chocolate com café já estiver fria, acrescente nela os ovos, a baunilha e bata bem em velocidade média. Adicione os ingredientes secos peneirados e bata em velocidade baixa somente até os ingredientes se juntarem. Você deverá obter uma massa mole com inúmeras bolhas de ar na superfície; despeje-a na forma preparada. Asse por 40 – 50 minutos ou até que, enfiando um palito no centro, ele saia levemente umedecido. Retire do forno e deixe o bolo esfriar completamente antes de desenformá-lo. Sirva inteiro ou em fatias.

Calda: em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo moderado até caramelar. Reduza a chama e, aos poucos, acrescente a àgua com limão. Deixe ferver até o açúcar dissolver completamente. Em uma tigela pequena, misture a maisena com o leite e junte, aos poucos, à calda quente, mexendo sem parar. Cozinhe, em fogo baixo, por 2 minutos. Retire do fogo, adicione o whisky e misture.

Sirva morna com o bolo.

Rendimento: 10 a 12 porções

Sugestão: Embrulhe o bolo frio em filme plástico e guarde-o em lugar fresco e arejado por até 2 dias, para acentuar o sabor. Pode também ser conservado na geladeira por até 5 dias.

Dica: Chocolate em barra picado, substitui o chocolate em pó, ou você poderá fazer uma mistura dos dois. O whisky pode ser substituído por rum claro, e o café coado por café solúvel. A sobra do leite evaporado pode ser fazer congelada em vasilha ou saco plástico por até um mês.

http://omundoculinario.com/