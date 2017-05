Bolo de iogurte com damasco seco e limão

Esse bolo é fantástico e foi feito por minha irmã Lila (Marilia Ferraz Flores), que me enviou a receita com foto e a seguinte observação; “mana, o sabor de limão é sútil na massa desse bolo e mais intenso na cobertura, e quando o preparo para adultos, em vez de limão, uso uma generosa porção de limoncelo. Também adicionei fava de baunilha (aquela que você me trouxe de Paris). Se não tiver damasco, use ameixa seca. Costumo fazer uma mistura dos dois, por serem minhas frutas secas favoritas. Planejo prepará-lo novamente para o dia da mamãe!”

Ingredientes

Bolo

2 xícaras (280 g) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 pitada de sal

⅓ de xícara (80 g) de manteiga em temperatura ambiente

1 ⅓ de xícara (270 g) de açúcar (demerara ou orgânico)

2 ovos grandes (claras e gemas separadas)

1 colher (chá) de casca ralada fina de limão taiti

1 colher (chá) de fava ou essência de baunilha

5 a 6 damascos secos picadinhos

5 a 6 ameixas secas picadinhas

1 xícara (200 g) de iogurte natural

Cobertura:

2 a 3 colheres (sopa) de suco de limão taiti

Açúcar refinado ou de confeiteiro

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Unte e polvilhe uma forma alta de 23 cm de diâmetro. Em uma tigela média, misture a farinha, o fermento e o sal. Deixe de lado.

Na tigela grande da betedeira, bata a manteiga até ficar cremosa e, aos poucos, sem parar de bater acrescente o açúcar. Junte as gemas, uma a uma, e bata bem. Adicione a casca de limão e a baunilha e bata mais um pouco. Acrescente a mistura de farinha com fermento em 3 adições, alternando com o iogurte. Començando e terminando com a farinha. Misture esta parte com a batedeira em velocidade baixa ou com uma espátula somente até os ingredientes serem incorporados. Adicione o damasco e a ameixa e misture delicadamente. Bata as claras em neve e adicione delicadamente à massa em duas adições.

Coloque na forma preparada e bata numa superfície para acomodar a massa. Asse por 40 minutos ou até que, enfiando um palito, ele saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar por 15 minutos na forma. Desenforme e espere esfriar completamente.

Cobertura: em uma tigelinha, coloque o suco de limão e adicione o açúcar até atingir a consistência desejada. Decore a surperfície do bolo com colheradas dessa mistura.

Rendimento: 8 a 10 porções

Dica: A massa pode ser assada em forma decorada e com furo no centro.