Bolo de semolina com amêndoas e laranja

Semolina, amêndoas, laranja , limão e canela; uma fabulosa combinação de sabores.

Ingredientes

Bolo

¾ de xícara (120 g) de semolina (veja a dica)

1 xícara (140 g) de amêndoas, levemente tostadas e trituradas

⅓ de xícara (60 g) de farinha de trigo

Casca ralada grossa de 3 laranjas médias

2 colheres (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de sal

150 g de manteiga em temperatura ambiente

⅔ de xícara (145 g) de açúcar

4 ovos (gemas e claras separadas)

¾ de xícara (180 ml) de suco de laranja

Calda

½ xícara (100 g ) de açúcar

¼ de xícara (50 ml) de água

Casca ralada grossa e suco de 2 limões

1 pau de canela

Modo de Preparo

Bolo: preaqueça o forno a 325°F (160°C). Unte levemente com manteiga uma forma de fundo falso de 23 cm de diâmetro. Forre com papel impermeável e depois unte bem. Polvilhe com um pouco de farinha de trigo misturada com um pouco de semolina.

Em uma tigela média, misture bem a semolina, a amêndoa triturada, a farinha de trigo, a casca de laranja, o fermento e o sal; deixe de lado.

Na tigela grande da batedeira, em velocidade média, bata a manteiga com o açúcar até formar um creme fofo e claro. Adicione as gemas, uma a uma, batendo bem após cada adicão. Diminua a velocidade e, aos poucos e sem parar de bater, acrescente a mistura de semolina com amêndoas, alternando com o suco de laranja, somente até os ingredientes se incorporarem. Bata as claras em ponto de neve firme e adicione-a delicadamente à massa em duas adições. Coloque na forma preparada e alise a superfície. Leve para assar por 45 a 50 minutos ou até que, enfiando um palito no centro, ele saia limpo.

Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos. Faça furos profundos no bolo e deixe-o de lado enquanto você prepara a calda.

Calda: em uma panelinha, coloque o açúcar, a água, a casca, e o suco de limão e a canela; leve a o fogo moderado e mexa até o açúcar se dissolver. Ferva por 4 minutos ou até a calda começar a engrossar. Remova do fogo e despeje, aos poucos, sobre o bolo ainda quente. Deixe descansar até a calda ter sido absorvida completamente. Passe uma faca na lateral da forma, deserforme sobre um prato e sirva.

Rendimento: 8 a 12 porções

Dica: A semolina ( Semolina flour ou Semola) é facilmente encontrada nos supermercados populares, na seção de farinhas. As amêndoas podem ser usadas com a pele e também substituídas por farinha de amêndoas.