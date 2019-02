Bolo inglês com limão e laranja

Por ter uma consistência firme, o bolo inglês ou pound cake é muito usado em pavês de frutas, fondue de chocolate e acompanhamentos de sorvetes e creme inglês.

Ingredientes

1 ½ xícara (210 g) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

¾ de xícara (185 g) de manteiga em temperatura ambiente

1 xícara (200 g) de açúcar

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 colher (chá) de casca de limão ralada

1 colher (sopa) de casca de laranja ralada

2 ovos grandes em temperatura ambiente

½ xícara (125 ml) de leite em temperatura ambiente misturado com 1 ½ colher (sopa) de suco de limão

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 325°F (165°C). Unte levemente com manteiga uma forma de bolo inglês de 11.5 x 21.5 cm. polvilhe com farinha de trigo e sacuda para retirar o excesso. Reserve.

Em uma tigela grande, coloque a farinha, o fermento, o bicarbonato e o sal; misture bem. Em outra tigela, bata a manteiga com o açúcar até ficar uma mistura fofa. Adicione os ovos, um a um, batendo bem depois de cada adição. Junte a baunilha, a casca de limão e laranja e bata mais um pouco. acrescente a mistura de farinha com fermento em três adições, alternando com a mistura de leite com limão (começando e terminando com a farinha). Misture essa parte com a batedeira em velocidade baixa ou com uma espátula, somente até os ingredientes se juntarem.

Coloque na forma preparada e bata em uma superfície lisa para acomodar a massa. Asse por 45 -50 minutos ou até que, enfiando um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar por 20 minutos na forma. Passe a ponta de uma faca na beirada da forma para soltar o bolo e, cuidadosamente desenforme-o. Sirva morno ou em temperatura ambiente.

Rendimento: 8 a 10 porções

Sugestão: Forre o fundo e as laterais menores da forma com uma tira única de papel impermeável (unte e polvilhe o papel) assim o bolo desenformará com mais facilidade. Dependendo da temperatura ambiente, do tipo de forno e da espessura da forma, o tempo para assar este bolo pode variar entre 45 a 60 minutos. Meu conselho é que aos 45 minutos de assado, abra o forno para fazer o primeiro teste com o palito.

Dica: O bolo pode ser aromatizado com licor de frutas, rum, whisky e essências. Casca de laranja ou gengibre, cristalizados e cortados em pedacinhos podem ser acrescentados à massa.