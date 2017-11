Castanha de caju ao curry com sementes de gergelim e girassol

A combinação de curry e outras especiarias, deixa essas castanhas de caju, prá lá de deliciosas. Elas são levemente doces, apimentadas, e você pode também misturar diferentes tipos de nozes e adicionar outros condimentos – como cominho, pimenta-do-reino, páprica doce – ou ainda complementar com azeites aromatizados com ervas ou azeites de nozes e frutas secas. São exelentes petiscos para os coquetéis, puras ou como complemento das tábuas de queijos, e sobre as saladas de folhas, geleias, chutneys e sorvetes.

Ingredientes

2 colheres (sopa) de curry em pó

2 a 3 colheres (chá) de açúcar orgânico, mascavo ou outro da preferência

2 colheres (chá) de canela em pó

1 colher (chá) de gengibre fresco ralado ou ½ colher (chá) de gengibre em pó

1 colher (chá) de sal marinho ou rosa

¼ de colher (chá) de pimenta branca moída

1 pitada de pimenta caiena em pó ou pimenta em flocos (opcional)

1 clara em temperatura ambiente

250 a 300 g de castanha de caju

100 g de semente de girasol

4 a 5 colheres (sopa) de sementes de gergelim

1 xícara de uva passa

1 ramo de alecrim ou tomilho para decorar (opcional)

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 375°F (190°C). Unte com óleo uma assadeira média – se quiser, forre-a com papel alumínio untado.

Em uma tigelinha, misture bem o curry, o açúcar, a canela, o gengibre, o sal, a pimenta branca e a pimenta caiena, caso esteja usando. Reserve.

Em uma tigela grande, bata a clara até se desmanchar e formar bolhas. Adicione a castanha de caju, as sementes de girassol e de gergelim, e misture até que fiquem bem cobertas com a clara. Despeje as especiarias reservadas e misture novamente até que as castanhas fiquem temperadas por igual. Transfira a mistura para a assadeira preparada, espalhando-a em uma só camada. Leve ao forno por 5 minutos. Misture cuidadosamente e continue assando, mexendo de vez em quando, por 10 a 12 minutos ou até as castanhas ficarem crocantes. Retire do forno e transfira para outra vasilha – veja a dica – e deixe esfriar bem. Adicione a uva passa e misture. Guarde as castanhas temperadas em vasilha bem vedada por, no mínimo 24 horas, para se desenvolver o sabor.

Rendimento: 8 a 10 porções

Sugestão: A clara pode se substituída por 1 a 2 colheres (sopa) de manteiga derretida ou azeite.

Dica: Assim que saem do forno, as castanhas temperadas devem ser retiradas imediatamente da assadeira quente para que não se queimem.