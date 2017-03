Cenoura assada com casca de laranja

Combinação inusitada, leve e saudável que passou a ser usual na minha dieta. O valor nutricional das cenouras assadas é o mesmo das cenouras cruas. Porém, quando assadas elas concentram o açúcar natural, dando um extra sabor. As casca de laranja complementam esse prato com uma surpreendente textura crocante e aroma delicado.

Ingredientes

500 g de cenoura, limpa, com casca ou descascada

Cascas de 2 laranjas novas, com cascas lisas, limpas

2 dentes de alho amassados

1 colher (sopa) de azeite de oliva

3 colheres (sopa) de suco de laranja

1 colher (chá) de mel

Sal e pimenta-do- reino moída a gosto

2 colheres (sopa) de suco de limão (opcional)

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 350°F ( 180°F). Unte levemente um refratário grande. Deixe de lado.

Apare as pontas das cenouras e as corte em pedaços de 4 a 5 cm. Divida a parte mais grossa em duas partes no sentido do comprimento e deixe inteira a ponta mais fina ( assim elas assarão por igual). Retire as cascas da laranjas sem a pele branca e as corte em tirinhas finas.

Em uma tigela, coloque a cenoura cortada, a casca de laranja, o alho, o azeite, o suco de laranja e o mel. Misture até que os pedaços de cenoura fiquem bem envolvidos com os demais ingredientes. Tempere levemente com o sal e a pimenta. Transfira a mistura para a assadeira preparada, acomodando a cenoura em uma só camada. Leve para assar por 35 – 45 minutos até dourar, mexendo o refratário de vez em quando. Retire do forno, adicione o suco de limão, caso esteja usando, e sirva logo.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Use cascas de laranjas novas. Cascas de laranjas velhas têm sabor muito amargo. Gengibre fresco, canela ou cominho, podem ser usados no tempero. Coentro fresco picado pode ser usado no momento de servir.

Dica: O tempo indicado para assar, poderá variar de acordo com a maturidade e tamanho das cenouras.