Clafoutis de cerejas com queijo ricota

Clafoutis ou Clafouti é uma sobremesa feita sem dificuldade. Tradicionalmente, as cerejas são deixadas inteiras e marinadas com kirsch. Isto é como eu fiz da primeira vez. Daí em diante, resolvi descaroçá-las, embora dê um pouquinho de trabalho, mas na verdade, achei melhor. Para o creme, usei queijo ricota em vez de creme de leite. Já experimentei clafouti com outras frutas de caroços, como pêssegos e ameixas frescas, e também com ameixas secas embebidas em conhaque, todos ficaram deliciosos.

Ingredientes

350 a 400 g de cerejas frescas limpas e sem caroços

½ xícara (110 g) de açúcar (uso açúcar orgânico ou açúcar mascavo light)

4 colhers (sopa) de kirsch (veja a dica)

6 ovos em temperatura ambiente

1 xícara (250 ml) de leite

1 xícara (150 g) de queijo ricota (cremosa)

2 colheres (chá) de essência de baunilha

⅓ de xícara (60 g) de farinha de trigo

1 pitada de sal

⅓ de xícara de lâminas de amêndoas levemente tostadas (opcional)

Açúcar de confeiteiro para polvilhar (opcional)

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture bem as cerejas junto com 4 colheres (sopa) do açúcar e o kirsch. Deixe marinar em temperatura ambiente, por 30 minutos ou até 2 horas.

Preaqueça o forno a 375°F(190°F). Unte com manteiga uma forma refratária média de 23 x 23 cm ou uma forma redonda de 23 cm de diâmetro. Espalhe as cerejas marinadas no fundo e deixe de lado.

Coloque no liquidificador o restante do açúcar, os ovos, o leite, o queijo ricota, a baunilha, a farinha e o sal. Bata bem até se formar um creme liso. Despeje-o sobre as cerejas. Asse por 35 a 40 minutos, até dourar e se soltar das beiradas da forma e o centro ficar levemente úmido. Essa é uma caracterísca dos clafoutis.

Sirva quente, morno ou frio, decorado com as lâminas de amêndoas e o açúcar de confeiteiro, caso esteja usando-os.

Rendimento: 6 a 8 porções

Dica: O kirsch pode ser substituído por conhaque – brandy – ou rum escuro.