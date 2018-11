Cookies de farinha integral, azeite e chocolate

Clássicos e facílimos de serem preparados. Para modelar esses cookies, usei um boleador de sorvete grande. Depois de assados, eles ficam com uma textura macia no centro e levemente crocante nas beiradas.

Ingredientes

1 ¼ de xícara (175 g) de farinha integral

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

½ colher (chá) de sal

¾ xícara (150 g) de açúcar mascavo

½ xícara (125 g) de açúcar granulado (uso açúcar orgânico

2 ovos grandes em temperatura ambiente

¼ de xícara (60 ml) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de licor de café ou chocolate (opcional) veja a dica

1 xícara (150 g) de pedaços graúdos de chocolate amargo ou gotas de chocolate

Modo de Preparo

Em uma tigela média, coloque a farinha integral, o bicarbonato e o sal. Misture e deixe de lado.

Em uma tigela grande, coloque o açúcar mascavo, o açúcar granulado, os ovos, o azeite e o licor (caso esteja usando). Bata com a batedeira em velocidade média, até obter uma mistura lisa e fofa. Adicione a farinha e bata somente até os ingredientes se incorporarem. Junte os pedaços de chocolate e misture com uma espátula até que fiquem igualmente distribuídos. Cubra a tigela e leve-a à geladeira por 4 a 8 horas.

Preaqueça o forno a 375°F (190C°). Forre com papel impermeável 2 assadeiras grandes. Com um boleador de sorvete ou uma colher de sopa, pegue porções da massa e distribua-as nas assadeiras, deixando um espaço de 4 cm entre elas (os cookies vão se espalhar quando estiverem assando). Leve para assar por 10 a 12 minutos. Retire do forno e deixe-os nas assadeiras por 5 minutos. Eles saem do forno ainda moles; aos esfriarem, ficam macios no centro e levemente crocantes nas beiradas.

Transfira para uma grade e deixe-os esfriarem completamente. Sirva logo ou guarde em vasilha bem fechadas por até 3 dias.

Rendimento: 12 a 14 cookies grandes

Sugestão: Para que os cookies assem mais rápido, achate levemente a porção da massa de cada um com as costas de uma colher ou com as pontas dos dedos.

Dica: O licor pode ser substituído por 1 colher (chá) de essência de baunilha.