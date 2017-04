Feijão fradinho com leite de coco

Este delicioso feijão é temperado com louro, cúrcuma, cominho e coentro seco. Para acentuar o sabor, prepare-o com um dia de antecedência.

Ingredientes

1 ½ xícara (250 g) de feijão fradinho cru e limpo

1 folha de louro

1 colher (chá) de sal

2 colheres (chá) de cúrcuma ou açafrão-da-terra em pó

1 colher (chá) de cominho em pó

1 colher (chá) de coentro seco moído

Pimenta dedo-de-moça picada ou pimenta em pó (caiena) a gosto

2 a 3 colheres (sopa) de azeite de oliva

3 cebolas médias picadas ou cortadas em fatias finas

3 dentes grandes de alho amassados

2 colheres (chá) de gengibre fresco ralado

5 tomates médios maduros, sem pele e sem sementes, picados grosseiramente (veja a dica)

1 xícara (250 ml) de leite de coco

1 colher (sopa) de azeite de dendê (opcional), mas é muito bom

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 ramos de coentro fresco

Modo de Preparo

Em uma panela grande, leve ao fogo médio o feijão com 5 a 6 xícaras de água, a folha de louro e o sal, e cozinhe até ferver. Retire a espuma que se formar na superfície, abaixe o fogo e deixe cozinhar, com a panela tampada, mexendo de vez em quando, por mais 35 minutos ou até os grãos ficarem cozidos mas ainda al dente. Escorra (reserve ½ xícara da água do cozimento) e descarte a folha de louro.

Em uma tigelinha, misture bem o cúrcuma, o cominho, o coentro e a pimenta. Deixe de lado.

Em uma frigideira funda ou panela grande, sobre fogo moderado, aqueça o azeite com a cebola e refogue mexendo por 3 minutos ou até a cebola murchar. Junte o alho, o gengibre, a mistura de temperos secos preparada e deixe dourar ligeiramente. Acrescente o tomate, tampe a panela e deixe ferver por 2 a 3 minutos. Junte o feijão cozido e misture com cuidado para não amassar os grãos. Acrescente o leite de coco e deixe ferver; tempere com o sal e a pimenta. Por cima, disponha os ramos de coentro. Abaixe o fogo, tampe novamente e cozinhe, sem mexer, até o feijão ficar macio sem se desmanchar (se necessário, acrescente, aos pouquinhos, a água do cozimento reservada). Adicione o azeite de dendê, caso esteja usando. Desligue o fogo, e deixe descansar alguns minutos antes de servir para os sabores se juntarem.

Rendimento: 6 a 8 porções

Sugestão: Os tomates frescos podem ser substituídos por 1 lata (411 g) de tomates em cubos ou picados. Camarões secos ou frescos podem ser adicionados quase no final do cozimento.

Dica: O feijão pode ser preparado com até três dias de antecedência e guardado na geladeira no próprio líquido em que foi cozido. Momentos antes de preparar a receita, traga-o à temperatura ambiente. Para essa receita usei feijões Black Eye Beans.

http://omundoculinario.com/