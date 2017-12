Figo fresco com queijo e prosciutto

Considero-me uma pessoa apaixonada por figos, tanto os frescos quanto os secos. Quando vejo uma receita com eles, quero logo experimentar – e tenho uma série delas, em minha vasta coleção. Essa, por exemplo, é minha favorita; é a clássica mistura de figo com prosciutto, queijo, vinagre bâlsamico e mel, usada como petisco, em salada e cobertura de pizza. A minha pretensa imaginação me leva a acreditar, que essa receita foi criada por alguém o qual deduziu que eu não poderia resistir a essa saborosíssima combinação!

Ingredientes

8 a 10 figos maduros e firmes, cortados ao meio, no sentido do comprimento

⅓ de xícara, aproximadamente, de queijo de cabra (usei queijo de cabra esmigalhado) veja dica

4 a 6 fatias de prosciutto

3 a 4 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

1 colher (sopa) de mel

1 pitada de quatro especiarias (opcional)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 375°F (190°). Forre com papel impermeável uma assadeira média ou unte-a levemente com óleo; deixe-a de lado.

Com a ponta do dedo indicador, empurre o centro de cada pedaço de figo para se formar uma pequena depressão. Recheie cada um com 1 colher (chá), aproximadamente, de queijo.

Pegue uma fatia de prosciutto e rasgue-a ao meio; com uma delas, enrole um figo recheado – comece pelo centro e deixe a fatia do prosciutto com a ponta voltada para baixo. Repita o processo com o restante do figo recheado.

Distribua os figos cobertos na assadeira preparada, com a parte recheada voltada para cima. Em uma tigelinha, misture bem o vinagre, o mel e a especiaria, caso esteja usando. Regue-a uniformemente sobre cada figo. Leve ao forno por 10 a 12 minutos, até o queijo ficar bem aquecido, sem se derreter. Retire e, se quiser, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.

Rendimento: 16 a 20 porções

Sugestão: Depois de recheados e cobertos, os figos podem ser guardados, cobertos, na geladeira por até 24 horas de antecedência. Momentos antes de servir, retire-os da geladeira e deixe-os voltar à temperatura ambiente. Regue com a mistura de mel com balsâmico e leve ao forno.

Dica: O queijo de cabra pode ser substituído por queijos do tipo Camembert, Parmegiano-Regiano, Ricota, ou aquele de sua preferência. Essa receita pode ser preparada com qualquer tipo de figo fresco. É importante que sejam firmes e sem manchas.