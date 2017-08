Focaccia com alecrim

Golden Focaccia, é o nome original desta receita. Ela é uma publicação de King Arthur Flour baker/blogger, na edição especial – Bakealong challenge..! Aceitei o desafio de experimentá-la e enviar a foto. Sucesso puro! É fácil e, com ingredientes simples e um pouquinho de paciência, você também será capaz de preparar essa saborosa focaccia. Enjoy !

Ingredientes

Para a esponja

⅔ de xícara (150 ml) de água

¼ colher (chá) de fermento seco para pão

1 xícara (120 g) de farinha de trigo (usei King Arthur Unbleached All-Purpose Flour)

Para a massa

2 ¼ colher (chá) de fermento seco para pão

⅔ de xícara (150 ml) de água morna

2 xícaras (240 g) de farinha de trigo

1 ¼ colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Para cobrir

2 a 3 colheres (sopa) de azeite de oliva (veja a dica)

2 colheres (sopa) de alecrim fresco picado

Sal grosso e pimenta preta moída a gosto

Modo de Preparo

Esponja/fermentação: coloque a água, o fermento e a farinha de trigo em uma tigelinha pequena e misture, até os ingredientes se juntarem e formarem uma pasta lisa e grossa. Cubra e deixe fermentar em temperatura ambiente por cerca de 14 horas; você deverá obter uma esponja com aspecto grudento.

Massa: após a fermentação, em uma tigela grande, coloque esponja fermentada e todos os ingredientes da massa. Misture no início com uma espátula e, depois com as mãos até obter uma massa homogênea. Transfira para uma superfície levemente polvilhada com farinha de trigo e amasse por 5 minutos ou até ficar macia e soltar das mãos. Unte a tigela grande e role nela a massa trabalhada. Cubra com um pano e deixe descansar em local abafado por uma hora, ou até dobrar de volume.

Forme a focaccia: Unte bem – usei 2 colheres (sopa) de azeite – uma assadeira de 40 x 28 cm. Retire a massa da tigela, coloque no centro da assadeira e abra-a com as mãos, fazendo pressão até quase alacançar os cantos da assadeira. Deixe descansar por 20 minutos.

Cobertura: com as pontas dos dedos, faça pequenos buracos na superfície da massa e espalhe o azeite, o alecrim picado e o sal. Cubra e deixe descansar por volta de 20 a 25 minutos. Enquanto isso, preaqueça o forno a 375°F (190°C).

Leve para assar por 25 a 30 minutos, até dourar a superfície. Retire do forno, espalhe a pimenta preta, e deixe descansar por alguns minutos antes de servir.

Sirva morna ou em temperatura ambiente.

Rendimento: 6 a 8 porções

Sugestão: A temperatura do forno e o tempo de assar a focaccia, indicados nesta receita, foram ajustados por mim de acordo com a potência de meu forno. Eles não correspondem aos mesmos, recomendados por KAF. Portando, não considere esse tempo como uma regra, mas, sim como guia.

Minha dica/aromatize o azeite. Em uma panelinha pequena, sobre fogo moderado, aqueça ½ xícara de azeite de oliva junto com um ramo de alecrim, sem deixar que ferva. Deixe amornar e use-o na preparação da receita e, como acompanhamento da própria focaccia. Guarde o restante em vidro bem vedado, num local fresco, por 1-2 semanas.