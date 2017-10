Frango incrustado com amêndoas e recheado com queijo brie e damasco

Esta receita é um presente vindo do meu amigo canadense, chef Jean Claude Labrie, – “ Poulet en croûte aux amandes farci de brie et d’abricot” – e a considero excelente; é fácil de fazer e tem sabor de festa. Ela faz parte das maravilhosas receitas publicadas em meu primeiro livro “O Mundo Culinário de Bia Flores”. Não resisti à tentação de também compartilhá-la com amigos e visitantes do meu website www.omundoculinario.com

Ingredientes

4 peitos de frango sem pele e sem osso

60 g de queijo brie sem casca e fatiado

4 a 6 damascos secos picados fino

½ xícara (50 g) de amêndoas fatiadas

1 colher (chá) de alecrim fresco picado (reserve alguns raminhos para decorar)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara (140 g) de farinha de rosca

2 ovos

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de manteiga

¾ de xícara (180 ml) de cerveja em temperatura ambiente

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 375° F (190° C). Reserve uma frigideira antiaderente, grande e funda, que possa ir ao fogo e ao forno.

Segurando a faca horizontalmente e, começando pelo lado mais fino, corte cada peito de frango ao meio, sem atravessar totalmente a carne, isto é, abra-o como um livro. Tempere-os com o sal e a pimenta.

Recheie cada peito de frango com ¼ de fatias do queijo brie, deixando uma borda de 1 cm descoberta. Salpique com uma porção de damasco picado, 2 colheres (sopa) de amêndoas e o alecrim. Feche os peitos de frango apertando as bordas para selar bem.

Em uma travessa média, coloque a farinha de rosca, o restante das amêndoas e misture bem. Em um prato fundo, coloque os ovos e bata com um garfo até ficar bem misturados.

Mergulhe os peitos de frango recheados, um de cada vez, nos ovos batidos, passe pela mistura da farinha de rosca com as amêndoas, apertando-os ligeiramente para aderir bem.

Na frigideira reservada, aqueça o azeite de oliva sobre fogo moderado e derreta a manteiga. Acrescente o frango e, frite por 2 a 3 minutos de cada lado ou até dourar. Adicione a cerveja e deixe ferver por 2 a 3 minutos. Leve a frigideira ao forno e asse por 20 minutos ou até que a carne fique macia.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Caso sua frigideira não possa ir ao forno, transfira o frango, depois de ter fervido rapidamente com a cerveja, para um refratário e leve ao forno.

Dica: As amêndoas podem ser substituídas por castanha de caju. Para esta receita usei farinha de rosca temperada com ervas secas.