Lombo de porco picante com  molho de cebola caramelada

Para esta receita, gosto de usar pimenta calabresa em flocos, mas você poderá usar pimentas frescas picadinhas. Nem pense em usar molho de pimenta, pois não terás o mesmo resultado. A cebola é caramelada com balsâmico de boa qualidade e açúcar mascavo, que pode ser substituído por melado de cana. O resto é pura imaginação e boa vontade.

Ingredientes

Para a carne:

1 lombinho de porco com 500 a 600 g

1 limão grande cortado ao meio

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

3 colheres (chá) de sal

2 colheres (chá) de ervas secas (uso tomilho, alecrim e óregano)

½ colher (chá) de pimenta-do-reino-moída

Pimenta calabresa em flocos, a gosto

Para o molho

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

4 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

2 cebolas grandes, cortadas em fatias finas

⅓ de xícara de uva passa

10 – 15 tomates cereja ou 4 tomates médios cortados em fatias grossas

80 a 100 g de queijo feta cortado cortado em cubinhos (opcional)

1 colher (chá) de pimenta calabresa ou a gosto

Sal e pimenta-do-reino moída

Modo de Preparo

Carne: limpe o lombinho, retirando o excesso da gordura. Lave-o rapidamente sob água corrente. Esfregue-o com o limão e enxugue-o com papel toalha. Coloque os ingredientes restantes em uma tigelinha e misture-os bem até se obter uma pasta. Passe por toda a carne. Deixe-a repousar enquanto você prepara os ingredientes do molho.

Preaqueça o forno a 375°F (180°C). Em um refratário grande – com tamanho suficiente para acomodar o lombinho confortavelmente, coloque os ingredientes do molho e misture bem. Espalhe no refratário, formando uma camada uniforme. Por cima, coloque o lombinho. Leve para assar por 40 a 45 minutos, até a carne ficar macia e a cebola se caramelizar. Retire do forno, cubra com papel alumínio e deixe repousar alguns minutos antes de servir.

Redimento: 6 a 8 porções

Sugestão: Não use assadeira de alumímio para preparar esta receita. Ela conduz mais calor e poderá queimar a cebola antes de que a carne fique assada. Se o molho começar a secar antes da carne atingir o ponto desejado, adicione um pouco de água no fundo do refratário.

Dica: Para testar o cozimento da carne, tire uma fatia para vericar se está assada ou use um termômetro (ele garante um cozimento perfeito). Insira-o na parte mais grossa da carne. 150°F/65°C, é o ponto ideal para o meu paladar.

