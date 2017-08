Muffins de gengibre com limão

O sabor de gengibre fresco e de limão na massa desses muffins é intenso. Eles são divinos puros, ou com cobertura de glacê. Se você gosta dessa combinação, tenho certeza de que irá aproveitar bastante dessa receita. É fácil, e a técnica de preparo é a mesma dos bolos comuns. Veja o passo a passo.

Ingredientes

⅔ de xícara (75 g) de gengibre fresco, sem casca, ralado

Casca ralada de 1 limão siciliano grande

1 xícara (180 g) de açúcar

2 ½ xícaras (350 g) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de bicarbonato de sódio

½ colher (chá) de sal

½ xícara ( 125 ml) de iogurte

⅓ de xícara (75 ml) de leite

2 colheres (chá) de suco de limão

2 ovos grandes em temperatura ambiente

¼ de xícara (60 ml) de óleo (uso óleo de canola)

¼ de xícara (50 g) de manteiga em temperatura ambiente

Cobertura – Glacê: opcional (veja a dica)

1 ½ xícara (180 g) de açúcar de confeiteiro peneirado

2 a 3 colheres (sopa) de suco de limão

1 a 2 gotas de anilina comestível amarela

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 375°F (190°C). Unte e polvilhe levemente 14 formas próprias para muffins ou cupcakes, ou forre-as com forminha de papel.

Em uma tigelinha, coloque o gengibre e a casca de limão ralados. Adicione ¼ de xícara do açúcar e misture até formar uma pasta. Deixe de lado.

Em uma tigela média, misture a farinha, o fermento, o bicarbonato e o sal .

Em um copo grande, misture o iogurte, o leite e o suco de limão.

Na batedeira, bata em velocidade média o restante do açúcar, o óleo, a manteiga e os ovos, até se formar um creme fofo e claro. Adicione a pasta de gengibre e bata até os ingredientes serem incorporados. Acrescente a mistura de farinha, alternando com a mistura de iogurte com leite. Misture essa parte com a batedeira em velocidade baixa ou com uma espátula, mas não bata ou mexa em excesso, a massa deve ficar levemente granulosa e não lisa.

Distribua a massa nas forminhas preparadas, preenchendo ⅔ de cada uma. Leve ao forno por 20 minutos ou até os muffins ficarem levemente dourados; teste com um palito, este deverá sair limpo. Retire do forno e deixe-os esfriarem nas formas por 5 minutos e depois desenforme-os cuidadosamente.

Sirva-os mornos ou em temperatura ambiente, cobertos com glacê.

Rendimento: 14 unidades

Sugestão: O gengibre pode ser picado e batido no liquidificador ou processador, junto com a casca de limão e o açúcar.

Dica: Glacê – em uma tigelinha, coloque o açúcar. Aos poucos e misturando sempre, vá adicionando o suco de limão, até obter a consistência desejada. Junte 1 a 2 gotas de anilina comestível amarela, e continue misturando até a anilina se dissolver e o glacê ficar com uma cor uniforme. Cubra a superfície de cada muffin com pequenas porções dessa mistura e decore-os a gosto – usei casca de limão e gengibre glaçados – Deixe-os secar e sirva.