Pão de queijo com mostarda e cebolinha

Qualquer queijo de sabor forte pode ser usado para preparar esse pão.

Ingredientes:

1¾ de xícara (245 g) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de mostarda em pó

1 xícara (150 g) de queijo ralado (veja a dica)

2 colheres (sopa) de cebolinha picada – somente a parte verde

1 ovo grande levemente batido

2 colheres (sopa) de manteiga derretida

⅔ de xícara (150 ml) de leite

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 375°F (180°C). Pincele com manteiga o fundo de uma forma redonda de 20 cm de diâmetro, forre com papel impermeável e deixe de lado.

Em uma tigela grande, peneire a farinha, o sal e a mostarda. Misture bem.

Reserve 3 colheres (sopa) do queijo ralado para usar depois na cobertura do pão.

Adicione o restante do queijo e a cebolinha à farinha na tigela. Misture bem e faça uma depressão no centro. Acrescente o ovo batido, a manteiga derretida, o leite e misture rapidamente, com uma espátula ou colher de pau, somente até os ingredientes se juntarem. Transfira para a forma reservada e alise a superfície com uma faca. Por cima, espalhe o queijo reservado. Asse por 25 a 30 minutos.

Retire do forno, deixe amornar e desenforme. Espere esfriar um pouco e sirva inteiro ou cortado em quadrados ou triângulos.

Rendimento: 8 porções

Sugestão: esse pão deve ser servido no mesmo dia de preparado. Caso haja sobras, guarde-as enroladas em filme plástico. Para servir, aqueça-as ligeiramente no forno ou micro-ondas.

Dica: queijo cheddar é o indicado para esta receita, mas parmesão, provolone ou uma mistura deles, dão bons resultados também.