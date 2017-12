Patê de rúcula com ricota e manjericão

Delicioso antepasto. Tem leve sabor de pesto e pode ser usado sobre torradas, crackers, batatas assadas ou massas curtas.

Ingredientes

2 xícaras de folhas de rúcula (medir bem apertadas na xícara)

¼ de xícara de folhas de salsinha (opcional)

½ xícara de folhas de manjericão

2 a 3 colheres (sopa) de nozes levemente tostadas e picadas grosseiramente

½ xícara de azeite de oliva

½ xícara de queijo ricota pastosa

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No processador ou liquidificador, coloque a rúcula, a salsinha, caso esteja usando, o manjericão e as nozes. Processe ou bata, ligando e desligando o aparelho até as folhas ficarem picadas. Com o aparelho em movimento, acrescente o azeite, deixando-o cair em fio firme. Junte os queijos ricota e parmesão e, processe ou bata até os ingredientes se incorporarem. De vez em quando, desligue o aparelho e limpe as beiradas do copo com uma espátula. Tempere com o sal e a pimenta. Transfira o purê para uma tigela, cubra e leve à geladeira de 1 a 24 horas antes de servir.

Rendimento: 6 a 8 porções

Sugestão: Folhas de espinafre podem ser juntadas às folhas de rúcula. Queijo cottage substitui a ricota.

Dica: Para tostar as nozes, coloque-as em uma frigideira pequena, leve ao fogo moderado por 5 a 7 minutos, mexendo sempre. Imediatamente, transfira-as para outra vasilha e deixe-as esfriar.