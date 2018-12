Pavê de damasco com licor de amêndoa

Sabor em camadas para um Grand Finale! Esse pavê é prático e de preparo antecipado, o que significa que o damasco com o licor e outros ingredientes terão tempo para se casarem, desenvolver o sabor e ficar com um gosto ainda melhor. Em sua versão original ele é servido puro. Porém decidi fazer uma pequena adaptação, servindo-o acompanhado de uma calda (veja a dica).

Ingredientes

300 g de damasco seco picado

1 ½ xícara (375 ml) de suco de laranja ou água

2 ½ xícaras (625 ml) de leite

⅓ de xícara (75 ml) de maisena

1 pitada se sal

½ xícara (100 g) de açúcar

100 g de manteiga em temperatura ambiente

30 a 35 biscoitos champanhe

3 colheres (sopa) de licor de amêndoa (Disaronno ou Amaretto)

3 a 4 biscoitos champanhe picados para decorar

Modo de Preparo

Em uma panela média, em fogo moderado, cozinhe o damasco no suco ou água, mexendo às vezes, até o líquido ser absorvido e o damasco ficar macio. Retire do fogo e deixe esfriar.

Em outra panela média, coloque 2 xícaras de leite, a maisena e o sal. Leve ao fogo moderado, mexendo com uma colher de pau, até a mistura engrossar. Transfira para uma tigelinha, cubra com filme plástico (ele deve ficar aderido ao creme para não formar película) e deixe esfriar completamente.

Na batedeira, bata o açúcar com a manteiga até ficar uma mistura leve e fofa. Aos poucos, adicione o creme frio batendo sempre. Reserve.

Em uma travessa ou prato fundo, misture bem o leite restante com o licor.

Montagem: banhe rapidamente alguns biscoitos na mistura de leite com licor e arrume-os no fundo de uma forma de bolo inglês (usei uma forma de 14 x 25 cm) para formar uma camada uniforme. Cubra os biscoitos com uma porção do creme reservado e por cima, uma porção do damasco picado. Repita as camadas, finalizando com o biscoito. Cubra com filme plástico e leve à geladeira (no mínimo por 4 horas ou de um dia para o outro).

Decore o pavê com o biscoito picado e sirva-o inteiro ou em fatias.

Rendimento: 6 a 8 porções

Sugestão: Para esse tamanho de forma usei 9 biscoitos em cada camada. A quantidade deles poderá variar de acordo com o tamanho dos biscoitos e da forma usada.

Dica – calda: Em uma panela pequena, coloque 1 xícara de açúcar e leve ao fogo moderado até caramelizar. Reduza a chama e, aos poucos, acrescente 2 xícaras de água misturada com 1 colher (sopa) de suco de limão. Deixe ferver até o açúcar dissolver completamente. Misture 2 colheres (sopa) de maisena com 4 colheres (sopa) de leite evaporado e junte, aos poucos, à calda quente, mexendo sempre. Cozinhe, em fogo baixo, por 2 minutos. Retire do fogo e adicione 2 colheres (sopa) de licor de amêndoas ou laranja e misture bem. Sirva morna ou em temperatura ambiente.

A calda também pode ser preparada com whisky, conhaque, rum e usada em sobremesas variadas e em diferentes estilos. A receita de pavê é uma adaptação da receita de pavê de damasco publicada na revista Claudia comida & bebida de 2009. Já a preparei várias vezes com sucesso.