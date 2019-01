Picanha ao forno com sal grosso

Esta picanha torna qualquer refeição especial. Ela é tão simples de preparar que o sucesso do resultado surpreende. Como complemento, não posso deixar de sugerir uma boa batata gratinada.

Ingredientes

1 peça de picanha (1 kg a 1,2 kg)

500 g de sal grosso

3 a 4 colheres (sopa) de manteiga em pedacinhos

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 425°F (220°C). Com uma faca amolada, faça cortes rasos na gordura da carne formando losangos; esfregue sobre ela 3 a 4 colheres (sopa) do sal grosso de modo que os cortes fiquem salgados por igual. Em uma assadeira com tamanho apropriado para acomodar a picanha, coloque o restante do sal e espalhe-o em uma camada. Em seguida, disponha a carne sobre o sal com a parte da gordura voltada para cima. Cubra a assadeira com papel alumínio e leve para assar por 45 minutos.

Retire a assadeira do forno e, cuidadosamente, remova o papel (reserve-o para usar depois). Com um pincel, retire o excesso de sal da superfície da carne; distribua sobre ela os pedacinhos de manteiga. Volte com a assadeira ao forno, e deixe a carne assar por mais 20 – 30 minutos, até dourar.

Retire do forno e cubra levemente com o papel alumínio reservado. Deixe repousar por 5 – 10 minutos. Transfira para uma tábua de corte e sirva inteira ou em fatias.

Rendimento: 6 porções

Dica: Para um bom resultado é importante que o forno seja preaquecido no mínimo 20 minutos antes de levar a picanha para assar. O tempo de assar a picanha pode variar de acordo com a espessura da assadeira e temperatura da carne. Ela pode ser assada até o ponto que desejar (mal assada ou bem assada). Entretanto, se assar demais, ela não ficará suculenta.