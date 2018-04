Pimentões recheados com carne e arroz

Maravilha da cozinha grega. Páprica e noz-moscada acentuam o sabor da carne e são especiarias indispensáveis na lista de ingredientes desta receita.

Ingredientes

450 a 500 g de carne magra moída

1 cebola grande picada

1 colher (chá) de mistura de ervas secas (tomilho, orégano e alecrim)

2 colheres (chá) de páprica picante ou doce

½ colher (chá) de noz-moscada ralada

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 ½ xícara (375 ml) de caldo de carne

1 colher (sopa) de massa de tomate

1 xícara (250 ml) de molho de tomate ou tomate bem maduro, picado

1 pitada de molho de pimenta (opcional)

Sal ao gosto

1 ½ xícara de arroz cozido

4 colheres (sopa) de cebolinha verde picada

4 pimentões grandes, com talos, de cores variadas

Modo de Preparo

Em uma panela grande, preferencialmente com fundo grosso, e em fogo moderado, refogue a carne juntamente com a cebola, mexendo frequentemente por 5 a 7 minutos ou até a carne secar e mudar de cor. Acrescente as ervas secas, a páprica, a noz-moscada, a farinha de trigo, o caldo de carne e a massa de tomate. Misture, raspando constantemente o fundo da panela. Junte o molho de tomate, o molho de pimenta (caso esteja usando) e deixe ferver por 5 minutos. Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por 40 a 45 minutos até a carne ficar macia e o caldo estar bastante reduzido e grosso. Mexa de vez em quando. Acrescente o sal e prove o tempero. Remova a panela do fogo e deixe amornar.

Preaqueça o forno a 375°F(190°C). Retire uma concha do caldo da carne cozida e forre o fundo de um refratário redondo ou quadrado médio (com tamanho suficiente para acomodar os pimentões em pé). Deixe de lado.

Coloque o arroz cozido em uma tigela grande e, aos poucos, vá acrescentando a carne até obter uma quantidade suficiente para rechear os pimentões. Misture e prove o tempero. Junte metade da cebolinha picada. Se necessário, retempere com sal e pimenta.

Montagem: cuidadosamente, corte a extremidade de cima dos pimentões, formando tampas, e deixa-as de lado. Recheie cada um com a mistura de carne com arroz; tampe-os, prendendo com um palito. Se necessário, faça um corte raso, sem deixar que fure, na extremidade de baixo de cada pimentão, para formar uma base e eles não virarem quando estiverem assando.

Distribua os pimentões no refratário preparado e cubra-o com papel alumínio. Leve para assar por 35 a 40 minutos. Remova o papel e deixe-o de lado. Continue assando descoberto, por mais 10 a 15 minutos, até os pimentões ficarem macios. Retire do forno, cubra novamente com o papel e deixe repousar por 10 a 12 minutos. Decore com a cebolinha restante e sirva.

Rendimento: 4 porções

Sugestão: a quantidade de recheio indicada na receita é suficiente para rechear 4 pimentões grandes. Para o recheio, o balanceamento entre a quantidade de carne e de arroz fica a critério de cada. Os pimentões também podem ser recheados somente com a carne.

Dica: o preparo dessa carne é sem gordura, e por isso, no início, ela irá grudar um pouco no fundo da panela, mas em seguida, começará a se soltar.