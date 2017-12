Rabanadas com leite de coco e rum

Em minha família, as Rabanadas são Fatias de Parida. Apredi a prepará-las com minha mãe, de uma forma muito especial; primeiro, o pão é banhado no leite e, depois, nos ovos, que devem ser batidos fofos, assim, eles formarão uma crosta nas fatias, e elas irão absorver menos gordura quando estiverem sendo fritas. A adição de leite de coco e rum na mistura, é uma opção – Um clássico… atualizado.

Ingredientes

Para polvilhar:

⅓ de xícara (70 g) de açúcar

1 colher (sopa) de canela em pó

1 pitada de noz-moscada

Para a rabanada:

¾ de xícara (180 ml) de leite de coco

½ xícara (125 ml) de leite

2 colheres (sopa) de açúcar (opcional)

1 colher (sopa) de rum claro

½ colher (chá) de casca ralada de laranja ou limão

1 pitada de sal

3 ovos (clara e gemas separadas) em temperatura ambiente

18 a 20 fatias de pão francês amanhecido de aproximadamente 2 cm de espessura (veja a dica)

Para fritar:

1/4 de xícara (50 ml) de óleo

3 a 4 colheres (sopa ) de manteiga

Modo de Preparo

Em um prato fundo, misture o açúcar, a canela e a noz-moscada. Em um segundo prato, misture os leites, o rum, a casca de limão, e o sal. Em um terceiro prato, bata as claras com um pouco de água – 1 colher (chá) – até espumar e aumentar um pouco de volume; junte as gemas e continue batendo até ficarem bem desmanchadas. Deixe-os de lado. Forre uma vasilha com papel toalha e deixe-a de lado também.

Coloque o óleo e a manteiga em uma frigideira antiaderente e leve-a ao fogo moderado para aquecer. Aos poucos, banhe as fatias de pão, na mistura de leite e, em seguida, nos ovos batidos. Frite-as na gordura quente até dourar de ambos os lados, virando-as somente uma vez. Escorra-as sobre o papel toalha.

Passe as rabanadas no açúcar temperado, arrume-as em um prato ou travessa. Decore a gosto e sirva.

Rendimento: 18 a 20 rabanadas

Sugestão: O leite de coco pode ser substituído por leite de amêndoas ou leite integral e o rum por licor de frutas ou essências. Para fritar as rabanadas, aqueça o óleo com a manteiga aos poucos (você poderá não precisar de toda a gordura ou, ao contrário, poderá precisar de um pouco mais).

Dica: Fatias de brioche substituem o pão francês (sour dough french bread, nos supermercados americanos) ou, use o pão de sua preferência.