Salada de folhas com uvas e sementes de gergelim

Esta salada é suave e de preparo rápido; perfeita para ajudar você, que não tem muito tempo, a oferecer um prato requintado e saborosíssimo!

Ingredientes

Molho:

3 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco de boa qualidade

2 colheres (sopa) de cebola roxa ou chalotas bem picadinha

½ xícara de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salada:

4 xícaras de folhas variadas

1 pepino médio

2 ½ xícaras de uvas verdes ou roxas – fiz uma combinação das duas – sem sementes (veja a dica)

200 g de tomates pequenos (usei tomates-cerejas)

1 ½ colher (sopa) de sementes de gergelim cruas ou tostadas

Modo de preparo

Molho: Em uma tigelinha, junte todos os ingredientes do molho, misture-os bem e prove o tempero. Cubra e deixe repousar em temperatura ambiente, enquanto você prepara a salada.

Salada: Lave bem as folhas que estiver usando; rasgue as folhas maiores. Deixe escorrer ou seque com um pano de prato. Use o mesmo processo para lavar e secar o pepino, as uvas e os tomates.

Montagem: Coloque as folhas em uma saladeira ou em pratos individuais. Despeje metade do molho e metade do gergelim por cima e misture suavemente. Corte o pepino ao meio no sentido do comprimento e retire as sementes. Cuidadosamente, escave o miolo de cada metade com um boleador de melão. Distribuas as bolinhas de pepino sobre as folhas, junto com as uvas e os tomates. Despeje por cima o restante do molho. Em seguida, espalhe o restante das sementes de gergelim. Sirva em temperatura ambiente.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Use um boleador pequeno para fazer as bolinhas de bom tamanho no pepino. Você também pode cortá-lo em cubinhos. Queijo tipo feta ou gorgonzola em pedacinhos, formam uma parceria saborosa com as uvas.

Dica: Existe muitas variedades de uvas sem sementes, mas, se suas uvas têm sementes, retire-as da seguinte forma: abra um clipe. Insira a ponta do clipe na extremidade do cabinho da uva. Torça o clipe e retire a semente. Queijo tipo feta ou gorgonzola em pedacinhos, formam uma parceria saborosa com as uvas.