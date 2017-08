Salada de tomate com melancia e ervas frescas

Tomate, melancia e ervas frescas juntos num mesmo prato, pode parecer uma combinação peculiar, mas esta união proporciona um daqueles sabores especialmente agradáveis, que uma vez que provamos, não esquecemos jamais.

Ingredientes

4 a 5 tomates grandes, maduros e firmes, cortados em rodelas

500 a 600 g de melancia, sem casca e sem sementes, cortada em retângulos ou cubos

15 a 20 tomates pequenos, maduros e firmes, inteiros ou cortados ao meio

½ xícara de vinagre de champanhe ou vinagre de vinho tinto (veja a dica)

2 colheres (chá) de mel

½ colher (chá) de sal marinho

¼ de xícara de azeite de oliva ou óleo de milho

1 cebola pequena, roxa, cortada em fatias finas

100 g de queijo feta, cortado em pedacinhos ou esfarelado

½ xícara de raminhos de ervas frescas variadas (endro, estragão, coentro e salsinha)

Pimenta preta moída na hora (opcional)

Modo de Preparo

Em uma tigela ou travessa grande, coloque os tomates e os pedaços de melancia e deixe de lado. Em uma tigelinha, bata com um garfo ou batedor de mão o vinagre, o mel e o sal. Junte o azeite, aos poucos, sempre batendo ate se formar um vinagrete homogêneo e ligeiramente grosso. Despeje metade desse vinagrete sobre os tomates e a melancia e, com uma colher grande, misture-os delicadamente. Se desejar, pique um pouco das ervas e junte-as aos ingredientes. Cubra e deixe descansar por 15 minutos em temperatura ambiente ou leve à geladeira por cerca de 30 minutos a 1 hora.

Montagem: em uma travessa grande ou pratos individuais, arrume as fatias de tomate de forma decorativa. Distribua os tomates pequenos, a melancia, a cebola, o queijo e o restante do molho vinagrete. Por cima espalhe os raminhos de ervas e a pimenta moída, caso esteja usando. Sirva logo.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Para um contraste de cores, prepare esta salada com tomates variados. Deixe inteiros os tomates muito pequenos. A melancia também pode ser cortada em cubos graúdos. Entre as ervas, o endro fresco é o mais usado nesse tipo de salada.

Dica: Nesta salada, o sabor do tomate e da melancia é delicado e equilibrado com as ervas frescas e, um vinagrete leve feito com vinagre de champanhe, vinagres de vinho aromatizados, ou vinagre de maçã, é o molho apropriado para regá-la.