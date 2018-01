Salada Panzanella

Panzanella é uma salada rústica, feita com pão dormido. Existe tantas variações desta salada de pão toscano como há cozinheiros. Ela é leve e fácil de preparar. O segredo é deixar que os sabores misturem-se bem sem o pão se desmanchar. Use os tomates mais maduros, mais vermelhos e mais saborosos, que você pode encontrar.

Ingredientes:

Salada:

4 a 6 fatias grandes de pão dormido, levemente tostadas e rasgadas em pedaços graúdos

4 tomates médios, maduros cortados em cubos graúdos

1 pimentão vermelho assado, cortado em tiras (opcional)

1 cebola roxa cortada em cubinhos

10 a 12 azeitonas, sem caroços, cortadas em rodelas ou picadas grosseiramente

2 a 3 colheres (sopa) de alcaparras, lavadas e escorridas

2 xícaras de queijo muçarela, cortado em cubos graúdos

2 colheres (sopa) de tomilho fresco picado ou algumas folhas de manjericão rasgadas

Molho Vinagrete:

3 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco ou vinagre de maçã

1 colher (chá) de vinagre balsâmico

1 colher (chá) de mel

⅓ de xícara (75 ml) de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de Preparo

Salada: em uma tigela grande ou saladeira, coloque todos os ingredientes da salada, misture com uma colher grande e deixe de lado.

Molho: em uma tigela pequena, coloque os vinagres, o mel e misture com um batedor manual (fouet) ou garfo. Aos poucos, acrescente o azeite e bata até engrossar ligeiramente.

Despeje metade do molho sobre a salada, adicione o sal e a pimenta e misture. Deixe repousar por 40 minutos a 1 hora para desenvolver os sabores. Acrescente o tomilho ou manjericão, misture delicadamente e sirva logo acompanhada do restante do molho.

Rendimento: 4 porções

Sugestão: Ciabatta é um dos pães recomendado mas você também poderá usar sobras de panetone. Basta deixá-las bem tostadinhas e consumir a salada em menos tempo de repouso. O queijo muçarela pode ser substituido por queijo parmesão.

Dica: Use o molho de sua preferência. Esta salada combina com vários tipos. O importante é não temperá-la com muito molho para que, enquanto repousa, o pão não se desmanche e vire mingau.