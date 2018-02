Sequilhos de polvilho com farinha de arroz e amêndoas – sem glúten

Esses sequilhos são delicados, crocantes e livres de glúten. Os ingredientes secos são umedecidos com uma mistura de azeite de oliva, leite e suco de limão. A massa pode ser aberta e cortada em formatos variados, ou você poderá moldá-la em bolinhas. Deixe para consumí-los 24 horas depois de prontos para que se desenvolva o sabor.

Ingredientes

1 ⅓ de xícara (175 g) de polvilho doce, peneirado

1 xícara mais 2 colheres (sopa) (140 g) de farinha de arroz

½ xícara (100 g) de açúcar (uso açúcar orgânico)

½ xícara (50 g) de farinha de amêndoa (veja a dica)

1 colher (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de casca de limão ralada fina

¼ de xícara (50 ml) de azeite de oliva de boa qualidade

¼ de xícara (50 ml) de leite

3 colheres (sopa) de suco de limão

1 ovo grande

Açúcar granulado para envolver

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o polvilho, a farinha de arroz, o açúcar, a farinha de amêndoa, o fermento, o sal e a casca de limão; misture bem. Faça uma depressão no centro e deixe de lado.

Em um copo grande, coloque o azeite, o leite, o suco de limão e o ovo. Misture, batendo bem os ingredientes com um garfo até a gema ficar bem desmanchada; despeje sobre os ingredientes secos e misture-os no início com um batedor manual e depois, com as mãos, somente até formar uma massa uniforme (essa é uma massa mole e delicada, não deve ser muito sovada ou amassada). Divida-a em duas bolas iguais e embrulhe cada uma em filme plástico. Leve-as para gelar por 2 horas ou até 3 dias.

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Forre com papel impermeável 2 a 3 assadeiras grandes. Retire a massa da geladeira, uma de cada vez, e abra-a com um rolo em uma superfície polvilhada com farinha de arroz, até atingir 0,5 cm de espessura. Com um cortador apropriado, corte-a em formatos desejados; passe-os no açúcar granulado. Distribua-os nas assadeiras preparadas (deixe um espaço de 1 cm entre eles). Leve para assar por 10 – 12 minutos, ou até que as bordas dos sequilhos comecem a dourar. Retire do forno e deixe-os na assadeira por 5 minutos. Eles saem do forno ainda moles; ao esfriar, ficam crocantes. Repita o processo com o restante da massa.

Transfira os sequilhos para uma vasilha aberta e deixe esfriarem completamente. Guarde-os em vasilhas hermeticamente fechadas por até 3 semanas.

Rendimento: 4 a 5 dúzias

Sugestão: Para essa receita uso polvilho fino. Caso o seu polvilho tenha uma textura grossa, passe-o por uma peneira bem fina ou bata-o aos poucos no liquidificador ou triturador.

Dica: A farinha de amêndoa pode ser comprada pronta ou feita por você mesmo. Para isto basta torrar levemente uma quantidade de amêndoas sem a pele e depois triturar no liquidificador até ficar uma farinha fina.