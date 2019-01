Sopa de abobrinha com ervilha

Mistura saudável e cheia de cor!

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (100 g) de cebola picadinha

1 dente grande de alho amassado

2 colheres (chá) de curry

550 a 650 g de abobrinha japonesa, com ou sem casca, cortada em cubos (veja a dica)

100 a 120 g de ervilha fresca

5 a 6 xícaras de caldo de galinha ou água (bastante para cobrir os legumes)

2 colheres (sopa) de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de iogurte natural (opcional) mas é muito bom

Modo de Preparo

Em um caldeirão ou panela grande, coloque o azeite e a manteiga. Leve ao fogo moderado e deixe a manteiga derreter. Junte a cebola e, mexendo com uma colher de pau, refogue levemente sem deixar dourar. Junte o alho, o curry e cozinhe por 1 minuto. Adicione os cubos de abobrinha, a ervilha e misture bem por 1 a 2 minutos. Acrescente o caldo ou a água, o suco de limão e deixe ferver. Abaixe o fogo e cozinhe, com a panela tampada por 25 minutos ou até que os legumes estejam macios (até esse ponto, você poderá preparar com 24 horas de antecedência). Desligue o fogo e deixe a sopa amornar. Bata a sopa no liquidificador até ficar cremosa.

Leve a sopa de volta à panela e deixe reaquecer em forno moderado. Acrescente o sal e a pimenta. Retire do fogo; adicione o iogurte, caso esteja usando. Misture bem e prove o tempero. Se necessário, retempere. Sirva logo.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: O iogurte pode ser substituído por creme de leite light ou você pode fazer uma mistura dos dois. A ervilha pode ser substituída por flores de brócolis ou folhas de agrião. Para essa sopa, usei ervilha congelada.

Dica: Lave bem a abobrinha sob água corrente, esfregando-a com uma escova. Corte-a sem tirar a casca e o miolo. Você terá uma sopa mais saudável e cheia de cor.