Sopa de cenoura com arroz

Essa sopa é simples e deliciosa. Para uma especial decoração, usei fatias finas de cenoura crua e folhas de hortelã, mas o tempero principal é o coentro seco, que dá um excelente sabor à cenoura.

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de manteiga

3 cebolas pequenas (chalotas) picadinhas

500 a 600g de cenoura descascada, ralada ou picada

1 colher (chá) de coentro seco moído

½ xícara (100 g) de arroz jasmim ou comum

3 a 4 xícaras de caldo de galinha ou água (o suficiente para cobrir a cenoura e o arroz)

1 pitada de açúcar

½ colher (chá) de sal

1 xícara (250 ml) de leite ou o necessário

Pimenta-do-reino a gosto

2 a 3 colheres (sopa) de vinho branco – é opcional, mas fica muito bom (usei vermute)

Modo de preparo

Em um caldeirão ou panela grande, coloque a manteiga, leve ao fogo moderado e deixe-a derreter. Junte a chalota e refogue por 2 a 3 minutos, mexendo sempre. Adicione a cenoura, o coentro e o arroz e misture bem. Acrescente o caldo ou a água, o açúcar e o sal. Deixe ferver. Abaixe o fogo e cozinhe com a panela tampada por 20 minutos ou até que a cenoura e o arroz estejam bem macios. Retire a panela do fogo e deixe amornar.

Bata no liquidificador até a mistura ficar cremosa. Volte com a sopa à panela e adicione o leite e leve ao fogo moderado. Deixe ferver ligeiramente. Tempere com a pimenta e prove o sal. Se ficar muito grossa, acrescente mais leite. Adicione o vinho, caso esteja usando, e sirva logo.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Em vez de arroz cru, você poderá usar 1 xícara de arroz cozido.

Dica: Escolha cenouras de boa qualidade. As mais apropriadas para essa sopa são as novas, pequenas com cascas finas.