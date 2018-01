Sopa de galinha com legumes e limão

Esta sopa é saudável, colorida, simples e reconfortante. Indispensável nos dias frios de Inverno.

Ingredientes

1 colher (sopa) de manteiga

1 cebola média picada

1 a 2 talos de salsão, sem os fios grossos, picados

2 dentes de alho amassados

1 colher (chá) de gengibre fresco ralado

1 colher (chá) de curry ou cominho em pó (opcional, mas é muito bom)

½ colher (chá) de sal

1 cenoura grande cortada em cubos

200 g de peito de frango cortado em tiras ou cubos

2 a 3 xícaras de caldo de galinha ou vegetais (preferencialmente feitos em casa)

Suco de 1 limão

1 xícara de folhas de espinafre picadinhas

1 ramo de coentro fresco (uso porque gosto)

Sal e pimenta-do-reino moída

2 a 3 colheres (sopa) de salsinha picada

Modo de Preparo

Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo moderado. Junte a cebola, o salsão, e, mexendo com uma colher de pau, refogue levemente sem deixar dourar. A crescente o alho, o gengibre, o curry, caso esteja usando, o sal, a cenoura e o peito frango e refogue por 1 a 2 minutos. Adicione o caldo, metade do suco de limão, e deixe ferver. Cubra, abaixe o fogo e cozinhe, com a panela tampada por 20 a 25 minutos. Junte o espinafre e o ramo de coentro; cozinhe por mais 3 a 5 minutos. Tempere a gosto com o sal e a pimenta moída. Prove, e se necessário, adicione o restante do suco de limão. Sirva polvilhada com a salsinha picada.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Talos e florzinhas de brócolis ou couve-flor, picadinhos, substituem o espinafre.

Dica: Alternativamente você pode usar coxas de frango inteiras e, antes de servir a sopa, retirar os ossos e desfiar.