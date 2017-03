Vagem com alho, tomate e anchovas

Essa receita é da culinária francesa conhecida como Haricots Vertis à La Niçoise. Ela é o resultado de minhas pesquisas sobre ingredientes que oferecem benefícios para a saúde de nosso corpo e que possam ser juntados de forma harmoniosa e saudável num mesmo prato (veja a dica). Fiz uma pequena adaptação, para acomodar ao meu paladar, diminuindo a quantidade de anchovas e aumentado a quantidade de tomates. É deliciosa e já faz parte da minha lista de receitas top!

Ingredientes

500 g de vagem limpa

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola grande picada

3 colheres (sopa) de cebolinha verde picada (inclusive a parte branca)

3 dentes de alho picados

4 a 5 tomates grandes, sem pele e sem sementes, picados grosseiramente

2 folha de louro

2 a 3 ramos de tomilho fresco

2 a 4 filés de anchovas

Sal e pimenta-do-reino moída

Modo de Preparo

Em uma frigideira antiaderente alta, aqueça o azeite sobre fogo moderado. Junte as cebolas e o alho e refogue por 3 a 5 minutos, até dourar. Acrescente o tomate picado, o louro, o tomilho e as anchovas. Misture , tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe por 6 – 8 minutos, mexendo de vez em quando até que o tomate fique macio.

Enquanto isso, afervente as vagens por 3 a 5 minutos, até ficarem macias, porém crocantes (elas irão terminar de cozinhar depois). Escorra (reserve um pouquinho da água do escorrimento). Coloque as vagens na frigideira com o molho e misture delicadamente. Tempere levemente com o sal e a pimenta. Tampe novamente e deixe cozinhar por 3 a 5 minutos, até as vagens ficarem macias, sem perder a cor. Se necessário, adicione um pouco da água reservada. Sirva quente ou morno.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Se usar vagens novas e pequenas, não será necessário aferventá-las, elas poderão ser cozidas diretamente no molho.

Dica: A vagem é um antioxidante natural, contém poucas calorias e é cheia de fibras, ácido fólico e ferro. As anchovas são uma boa fonte de ácidos graxos poliinsaturados, que são benéficos para a saúde do nosso coração. Comer anchovas pode reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue.