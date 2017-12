Vagem com gremolata

Esta é uma receita de Barefoot Contessa, apresentada em um de seus shows no Food Channel. Experimentei, aprovei totalmente e encorajo você a fazer o mesmo. A mistura de alho, limão e salsinha, da gremolata tem cheiro inconfundível. O pinoli completa o sabor e deixa a vagem com cara de festa, você poderá substituí-lo por castanha de caju ou outro tipo de noz.

Ingredientes

500 a 600 g de vagem limpas

2 a 3 dentes de alho amassados ou picados

Casca ralada de 2 limões grandes

½ xícara de queijo parmesão ralado

5 a 6 colheres (sopa) de salsinha italiana bem picada

¼ de xícara de pinoli levemente tostado (veja a dica)

2 ½ colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída

Modo de Preparo

Cozinhe a vagem: Leve ao fogo uma panela grande com bastante água e deixe ferver. Acrescente as vagens e afervente por 3 a 5 minutos, até ficarem cozidas, porém crocantes ou al dente. Escorra e mergulhe-as em uma tigela com água gelada para parar o cozimento. Escorra novamente, seque-as com papel toalha e reserve.

Gremolata: Em uma tigelinha, misture o alho, a casca de limão, o queijo parmesão, a salsinha, o pinoli e deixe de lado.

Montagem: Em uma frigideira grande, sobre fogo moderado, aqueça o azeite, coloque as vagens escorridas e refogue, virando de vez em quando, por 2 minutos ou até ficarem bem aquecidas. Transfira-as para uma travessa, adicione a gremolata e misture delicadamente. Tempere a gosto com o sal e a pimenta e sirva logo.

Rendimento: 6 a 8 porções

Sugestão: Você pode aferventar a vagem, preparar a gremolata e guardá-las separadamente na geladeira, por até 24 horas. Deixe-as voltarem à temperatura ambiente, antes de fazer a montagem.

Dica: A porção destes ingredientes foi adaptada por mim, nesta receita, para servir 6 a 8 pessoas. Você deverá repeti-la mais uma vez, separadamente, para servir 12 a 16 pessoas.