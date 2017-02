Biscotti de chocolate com amêndoa e currants

Esses biscotti são deliciosos com vinho doce de sobremesa (Vino Santo) e, claro, muitíssimo bons com café ou chá.

Ingredientes

2 ¼ xícaras (315 g) de farinha de trigo

⅔ de xícara (70 g) de chocolate em pó

2 colheres (chá) de fermento em pó

1 colher (chá) de bicarbonato

½ colher (chá) de sal

⅔ de xícara (140 g) de açúcar granulado

⅓ de xícara (60 g) de açúcar mascavo

2 ovos.

1 gema (reserva a clara para ser usada depois)

¼ de xícara (60 ml) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de licor de café ou chocolate

½ colher (chá) de essência de amêndoa ou baunilha (opcional) mas fica muito bom

½ xícara de zante currants ou uva-passa picada (veja a dica)

80 a 100 g de amêndoas em lâminas ou picadas grosseiramente

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Forre uma assadeira grande com papel impermeável. Em uma tigela média, coloque 2 xícaras de farinha (reserve o restante para ser usado depois), o chocolate, o fermento, o bicarbonato e o sal. Misture bem e deixe de lado.

Na tigela grande da batedeira, coloque os açúcares, os ovos, a gema, o azeite, o licor e a essência – caso esteja usando. Bata em velocidade média, até obter uma mistura lisa e fofa. Aos poucos, acrescente a mistura de farinha com chocolate, batendo no início em velocidade baixa e, depois, com as mãos até formar uma massa homogênea. Junte a uva-passa e a amêndoa. Misture até que fiquem igualmente distribuídas. Se a massa ficar muito grudenta, aos poucos, acrescente a farinha reservada (você poderá não precisar de toda a farinha indicada na receita). Não deixe a massa ficar muito firme, para que os biscotti não endureçam depois de assados. Essa é uma massa mole e levemente grudenta, por isso, dará um pouquinho de trabalho para modelar. No final, você verá que valeu a pena cada minuto do seu esforço.

Divida a massa em duas partes iguais; Modele uma parte numa tira longa de aproximadamente 25cm. Transfira para um lado da assadeira preparada e, com as mãos levemente molhadas, achate a massa modelando-a em uma tira longa e oval de 27 x 6,5cm. Repita o processo com a outra parte da massa. Deixe 10cm de distância entre as tiras (elas vão se espalhar, quando estiverem assando). Pincele as superfícies das tiras com a clara reservada. Leve para assar por 20 minutos ou até que as beiradas estejam ligeiramente coradas. Retire do forno e deixe esfriar na assadeira por 10 a 12 minutos.

Com uma faca de serra, corte cada tira, no sentido diagonal, em 10 a 12 pedaços. Distribua os biscotti na assadeira, com a parte do corte virada para baixo (se necessário use uma segunda assadeira – sem forrar com o papel). Leve ao forno e asse por 5 minutos. Retire, vire os biscotti e retorne ao forno por mais 3 a 5 minutos. Depois de assados, deixe esfriar completamente antes de servir para acentuar o sabor.

Rendimento: 20 a 24 biscotti

Sugestão: Chocolate amargo ou meio amargo picado pode ser usado para substituir a amêndoa. Você também poderá fazer uma mistura dos dois.

Dica: Currants (Groselhas) têm cor vermelha escura, são bem pequeninas, deliciosas e potentes em antioxidante. Também são provenientes de uvas sem sementes. Elas foram originalmente cultivadas na Grécia, e seu nome provém da antiga cidade de Corinto. Para essa receita, usei Zante Currants (secas) produzidas na California. Aqui na Flórida, elas são vendidas nos supermercados, durante os meses de outubro a dezembro.