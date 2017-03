Bolo de frutas frescas – Ieda   

Ieda Wiederkehr, minha amiga que mora em Fribourg (Suiça), fez esse bolo de frutas para celebrar as festas natalinas com a família. Fiquei muito feliz quando recebi a receita com essas palavras carinhosas – “Bia, bom apetite para o seu café ou chá!” É um bolo rápido que pode ser preparado com açúcar ou adoçante culinário (veja a dica), e o tipo de fruta você escolhe – maçã, pêssego, nectarina ou uma mistura delas. Já o preparei com maçã e também com pêssego. Ambos ficaram deliciosos. A foto foi feita por Ieda e está aqui para lhes surpreender!

Ingredientes

1 xícara (150 g) de farinha de trigo

½ xícara (50 g) de maisena

2 colheres (chá) de fermento quimico em pó

1 pitada de sal

½ xícara (100 g) de manteiga em temperatura ambiente

½ xícara (100 g) de açúcar (veja a dica)

2 ovos

Casca ralada de ½ limão (siciliano é o recomendado)

½ xícara (125 ml) de leite

300 a 400g de frutas frescas (maçã, pêssego ou nectarina) com cascas, cortadas em fatias grossas

Amêndoas em lâminas para decorar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Unte e polvilhe uma forma de 23 ou 25cm de diâmetro. (Se quiser, forre-a com papel impermeável untado e polvilhado). Em uma tigela média, misture a farinha, a maisena, o fermento e o sal. Reserve.

Em uma tigela grande, bata a manteiga com o açúcar até ficar um creme leve e fofo. Adicione os ovos, um a um, batendo-os bem, depois de cada adição. Junte à casca de limão. Aos poucos, acrescente os ingredientes secos reservados, alternando com o leite, misturando delicadamente até a massa ficar uniforme.

Transfira a massa para a forma preparada e alise a suprfície com uma espátula. Distribua as fatias de frutas, com a parte da casca virada para cima; espalhe as amêndoas e polvilhe com o açúcar. Leve para assar por 35-40 minutos, até que, enfiando um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno, deixe amornar e desenforme.

Rendimento: 8 a 10 porções

Sugestão de Bia: A quantidade de fruta irá depender do tipo de cada fruta usada. Qualquer que seja o tipo, ela deve ser lisa e firme, livre de manchas, rugas e furos.

Dica de Ieda: Para uma versão diet, substitua o açúcar por 2 colheres (sopa) de adoçante culinário e reduza o leite para ¼ de xícara.