Bolo de gengibre cristalizado

Esta receita é direcionada para àqueles que apreciam o sabor do gengibre, e, para prepará-la, é imprescindível que se tenha uma boa porção de gengibre cristalizado. Ele é facilmente encontrado pronto em mercados étnicos ou em supermercados e também é muito fácil de ser feito em casa – vejam a dica – é uma delícia que não se pode perder!

Ingredientes

1 xícara (120 g) de farinha de trigo branca

¾ de xícara (113 g) de farinha de trigo integral

2 colheres (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de bicarbonato de sódio

½ colher (chá) de sal

¾ de xícara de gengibre cristalizado, cortado em pedacinhos

1 colher (chá) de casca ralada de limão

⅓ de xícara (75 ml) de óleo (uso canola)

¾ de xícara (160 g) de açúcar mascavo

2 ovos grandes

1 xícara (220 ml) de leite em temperatura ambiente misturado com 1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Unte e polvilhe uma forma de 23×13 cm. Em uma tigela grande, peneire as farinhas, o fermento, o bicarbonato e o sal. Adicione o gengibre, a casca de limão, e misture. Reserve.

Em outra tigela, coloque o óleo, o açúcar e os ovos; bata em velocidade alta por 2 minutos. Diminua a velocidade e, aos poucos, sem parar de bater, acrescente a mistura de leite com limão. Despeje sobre os ingredientes secos reservados e misture-os com uma espátula somente até os ingredientes serem incorporados. Coloque na forma preparada e bata em uma superfície para acomodar a massa. Leve para assar por 45 – 50 minutos ou até que, enfiando um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar por 10 a 15 minutos na forma. Desenforme e deixe esfriar completamente. Sirva o bolo inteiro ou em fatias.

Rendimento: 10 a 12 porções

Sugestão: Por ter sabor neutro, o óleo canola não altera o sabor do bolo, e comparado com outros óleos, ele é bem baixo em gordura saturada.

Dica: gengibre cristalizado: em uma panela grande, coloque 1 ⅔ de xícara (400 ml) de água e ⅔ de xícara (145 g) de açúcar e leve ao fogo moderado, mexendo sempre até dissolver o açúcar. Deixe ferver por 5 minutos, junte 1 ½ xícara (150 a 170 g) de fatias ou rodelas finas de gengibre fresco, descascado, e cozinhe até ficarem macias e com a calda meio grossa, por cerca de 10 a 12 minutos. Coloque uma peneira sobre uma tigela e coe a calda. Reserve-a para usar em bolos e sorvetes. Espalhe as fatias na peneira para que não grudem uma na outra. Deixe-a drenar por cerca de 20 – 30 minutos. Coloque ½ xícara (100 g) de açúcar cristal em uma tigelinha e passe as fatias, uma a uma, até ficarem bem cobertas com o açúcar.