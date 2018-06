Bolo de laranja com castanha do Pará

Se você gosta de laranja e castanha do Pará, irá amar essa união. Nesse bolo, as castanhas podem ser utilizadas cruas, mas para obter um sabor mais intenso torre-as ligeiramente antes de picá-las, com certeza você perceberá a diferença. As cascas de laranja glaçadas são absolutamente divinas, fáceis de preparar e dão o toque final.

Ingredientes

2 xícaras (280 g) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

½ colher (chá) de sal

Casca ralada de 1 laranja grande

Casca ralada de 1 limão

50 g de castanhas do Pará com cascas, picadas grosseiramente

2 ovos grandes em temperatura ambiente

⅓ de xícara (70 g) de manteiga derretida e fria

¾ de xícara (160 g) de açúcar

2 colheres (sopa) de suco de limão

¾ de xícara (175 ml) de suco de laranja

2 colheres (chá) de essência de laranja (opcional) veja a dica

Casca de laranja glaçada para decorar

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Unte e polvilhe uma forma de bolo inglês de 11,5 x 28,5 cm. Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento, o sal, as cascas raladas de laranja e limão, e a castanha picada; deixe de lado.

No liquidificador, bata os ovos, a manteiga, o açúcar e o suco de limão até ficar homogêneo. Junte o suco de laranja e a essência – caso esteja usando – e bata até incorporar. Despeje sobre a mistura de farinha com castanha, mexendo delicadamente, somente até os ingredientes se juntarem. Coloque na forma preparada e bata em uma superfície lisa para acomodar a massa.

Leve para assar por 35 a 45 minutos ou até a dourar. Faça o teste do palito. Retire do forno e deixe esfriar na forma por 10 minutos. Desenforme cuidadosamente e decore. Sirva o bolo inteiro ou em fatias.

Para decorar: descasque uma laranja grande ou duas médias, em tiras finas e sem a pele branca. Ferva as tiras em bastante água fervente por 5 minutos, escorra, troque a água e ferva por mais 5 minutos. Escorra novamente e cozinhe-as em uma calda feita com ¾ de xícara de água, ⅓ de xícara de açúcar e 1 colher (sopa) de mel, até ficarem macias e começarem a caramelar. Não deixe a calda secar para não açúcarar quando esfriar. Em seguida, espalhe-as em uma peneira e deixe escorrer sobre uma tigela. Pincele um pouco da calda escorrida sobre a superfície do bolo morno e, por cima, espalhe as tiras glaçadas.

Rendimento: 10 a 12 porções

Sugestão: extremamente importante que as laranjas sejam muito bem lavadas, para eliminar qualquer resíduo de pesticida. Para descascar a laranja, utilize um descascador de legumes que faz cortes em tiras.

Dica: como preparar a essência – descasque 2 a 3 laranjas em tirinhas finas e coloque-as em um vidro. Cubra com 250 a 300 ml de Vodka pura e deixe de infusão por três a quatro semanas para liberar o sabor. Use-a em pequenas porções para aromatizar bolos, biscoitos e saladas de frutas.