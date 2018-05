Bolo de zucchine com menta, geleia de laranja e pistache

Para apurar o sabor, depois de totalmente frio, embrulhe o bolo em filme plástico e deixe-o repousar durante a noite antes de servir.

Ingredientes

1 zucchine médio (200 a 210 g) com casca, bem lavado, ralado grosso

2 xícaras (280 g) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de bicarbonato de sódio

1 colher (chá) de fermento em pó

1 colher (chá) de sal

⅓ de xícara (75 ml) de óleo ou azeite (uso óleo de canola)

3 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

3 ovos grandes

¾ de xícara (170 g) de açúcar

5 colheres (sopa) de geleia de laranja

½ colher (chá) de essência ou óleo de menta (opcional) mas fica muito bom (veja a dica)

1 xícara de pistache sem casca, picado grosseiramente

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Unte e polvilhe uma forma 24 cm de diâmetro.

Coloque o zucchine ralado em um escorredor e deixe de lado. Em uma tigela grande, misture bem a farinha, o bicarbonato, o fermento e o sal. Deixe de lado também.

No liquidificador, bata o óleo, a manteiga, os ovos, o açúcar até ficar homogêneo. Adicione a geleia e a essência, caso esteja usando, e bata ligeiramente; despeje sobre a mistura de farinha com fermento, envolvendo-os delicadamente com uma espátula somente até incorporar os ingredientes – você deverá obter uma massa com textura empelotada e não lisa. Adicione o zucchine escorrido, a pistache (reserve um pouco para usar na cobertura) e misture-os delicadamente, até ficarem bem distribuídos na massa. Transfira para a forma preparada e alise a superfície.

Asse por 40 minutos ou até que, enfiando um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar na forma por 15 minutos antes de desenformar.

Rendimento: 10 a 12 porções

Sugestão: o zucchine pode ser substituído por abobrinha japonesa com casca e sem sementes.

Dica: tanto a essência quanto o óleo de menta são facilmente encontrados nos supermercados populares. Ambos têm sabor forte e devem ser usados com moderação. Folhas frescas de hortelã, bem picadinhas, substitui.