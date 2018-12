Bolo pound cake de cream cheese e sementes de papoula

Perfumado e chique! A massa desse bolo é aromatizada com essências de baunilha e amêndoas, mas você poderá usar aquelas que mais lhe agradam. Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente, para garantir um bom resultado.

Ingredientes

3 xícaras (420 g) de farinha de trigo peneirada

1 ½ colher (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de sal

⅓ de xícara (55 g) de sementes de papoula (veja a dica)

1 pacote (226 g) de cream cheese (uso neufchâtel) em temperatura ambiente (veja a dica)

2 tabletes (113 g cada) de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 ½ xícara (300 g) de açúcar granulado

6 ovos em temperatura ambiente

2 colheres (chá) de essência de baunilha

¼ colher (chá) de essência de amêndoas

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 325°F (160°C). Unte e polvilhe uma forma decorada ou lisa de 24 cm de diâmetro. Em uma tigela média, misture a farinha, o fermento, o sal e as sementes de papoula. Reserve. Na tigela grande da batedeira, junte o cream cheese e a manteiga. Bata em velocidade média até obter um creme macio e claro. Acrescente metade do açúcar e bata bem. Adicione metade dos ovos, um a um, batendo bem depois de cada adição. Junte o açúcar restante, e continue batendo; acrescente os três ovos restantes, um a um, e continue batendo até a mistura ficar esbranquiçada. Junte as essências e bata mais um pouco. Reduza a velocidade e acrescente os ingredientes secos em três adições, batendo até misturar, limpando os lados da tigela com uma espátula. Coloque na forma preparada e bata numa superfície para acomodar a massa.

Leve para assar por 60 a 75 minutos – ou até que, enfiando o palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar na forma por 15 minutos. Desenforme e deixe esfriar completamente antes de servir.

Rendimento: 14 a 16 porções

Sugestão: Dependendo da temperatura ambiente, do tipo de forno e da espessura da forma, o tempo de assar este bolo pode variar entre 60 a 80 minutos. Em meu forno o bolo é assado em 1 hora.

Dica: O neufchâtel tem baixo teor de gordura e é mais cremoso que o cream cheese regular. Ambos podem ser usados no bolo, e a escolha é preferencial. Aqui nos Estados Unidos, as sementes de papoula (poppy seed) são facilmente encontradas nos supermercados populares, na sessão de temperos e especiarias.