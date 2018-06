Bombom de goiabada com coco

Esta receita de bombons de goiabada e coco eu tenho comigo há muito tempo e é um presente carinhoso de minha prima e grande amiga Elizabeth Flores. Esses bombons são macios, delicados e um dos meus favoritos. Por isso, sinto uma agradável necessidade de compartilhar aqui a receita com você, com a certeza de que ela também, fará parte de sua lista de favoritos. Os bombons podem ser feitos em qualquer ocasião, mas são especiais nos aniversários da criançada.

Ingredientes

500 g de goiabada em lata ou em pacote, cortada em pedacinhos

2 latas de leite condensado

300 g de coco fresco ralado (veja a dica)

1 pitada de sal

Açúcar cristal (granulado), uso açúcar rosa (veja a dica)

Modo de Preparo

No processador ou liquidificador, coloque os pedaços de goiabada e o leite condensado. Processe ou bata até obter uma mistura com consistência cremosa. Transfira para uma panela grande, preferencialmente com fundo grosso. Adicione o coco ralado e o sal; misture bem com uma espátula até os ingredientes se incorporarem. Leve a panela ao fogo alto, mexendo com frequência até ferver. Reduza o fogo e cozinhe – sem parar de mexer – até a mistura engrossar e desprender do fundo da panela. Retire do fogo, transfira para uma travessa levemente untada com manteiga, espalhe com uma espátula e deixe a massa esfriar completamente.

Enquanto isso, coloque o açúcar cristal ou granulado em uma tigelinha e deixe-a de lado.

Com a massa, modele bolinhas de 2,0 cm aproximadamente. Role-as no açúcar e decore-as a gosto.

Distribua-os bombons em forminhas de papel ou guarde-os em vasilhas bem fechadas por até uma semana.

Rendimento: 10 a 12 dúzia

Sugestão: Você poderá modelar os bombons com as mãos levemente untadas com manteiga ou também poderá ficar limpando-as com um pano de prato limpo, umedecido.

Dica: O uso do coco fresco é fundamental para garantir o sabor suave e a textura úmida dos bombons. Para obter açúcar rosa, adicione, aos poucos, gotinhas de anilina vermelha no açúcar branco, até atingir a cor desejada. Quando preparo esses bombons para adultos, costumo acrescentar 1 colher (sopa) de rum ou conhaque, na massa cozida e ainda quente.