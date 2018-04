Cebolas carameladas

Essas cebolas têm sabor agridoce e são servidas mornas, frias ou geladas. Elas podem acompanhar vegetais, queijos, tábua de frios, assados, grelhados e churrascos.

Ingredientes

350 a 450 g de cebolas pequenas (usei chalotas) descascadas (veja a dica)

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (sopa) de manteiga

4 colheres (sopa) de mel

3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

⅓ de xícara (75 ml) de vinho branco seco

2 colheres (sopa) de massa de tomate

2 talos de salsão, sem os fios grossos, fatiados

3 tomates grandes, maduros e firmes, sem pele e sem sementes, picados grosseiramente

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Folhas de salsão ou salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Em uma frigideira grande e funda, aqueça o azeite e derreta a manteiga em fogo moderado. Acrescente as cebolas e cozinhe, mexendo frequentemente, por 3 a 5 minutos, ou até começarem a dourar. Aumente o fogo, junte o mel e cozinhe rapidamente, cerca de 30 segundos a 1 minuto; acrescente o vinagre e o vinho, mexendo sempre. Adicione a massa de tomate, o salsão, o tomate picado e deixe ferver. Tampe a panela, reduza o fogo e deixe cozinhar por 5 a 6 minutos. Tempere com o sal e a pimenta. Retire do fogo e deixe repousar com a panela tampada até o momento de servir. Alternativamente, transfira as cebolas para uma vasilha, tampe-a e leve à geladeira por 24 horas ou guarde-as em vidros esterilizados, na geladeira, por até 8 dias.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: o segredo do cozimento dessas cebolas, está no preparo do caramelo em fogo alto, sem deixar que se queime. Caso não tenha prática, use a chama média-alta.

Dica: esta receita pode ser preparada com cebolas pequenas variadas. Descasque-as cuidadosamente com uma faca pequena de ponta fina. Elas não devem ser aferventadas, para não reter água e ser necessário mais tempo e azeite para fritá-las.