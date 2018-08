Cheesecake de queijo cottage com iogurte

Decore esse cheesecake a gosto – usei casca de laranja e pedacinhos de gengibre cristalizados. Leve e facílimo!

ingredientes

Massa:

1 ¾ de xícara (245 g) de farinha de trigo

de xícara (75 g) de açúcar

1 pitada de sal

½ xícara (125 g) de manteiga gelada cortada em pedacinhos

Recheio:

500 g de queijo cottage

1 xícara (200 g) de iogurte natural

3 colheres (sopa) de maisena

3 ovos

½ xícara (100 g) de açúcar

3 colheres (sopa) de mel

Casca ralada de 1 laranja ou de limão

1 colher (chá) de gengibre fresco ralado (opcional) mas é muito bom

1 colher (chá) de essência de baunilha ou ½ colher (chá) de essência de amêndoas

Modo de Preparo

Massa: Preaqueça o forno a 350°F (180°C). No processador ou tigela grande, junte a farinha, o açúcar e o sal; adicione a manteiga e misture até obter uma farofa granulosa. Com ¾ dessa mistura, forre o fundo de uma forma alta de 25 cm de diâmetro, de fundo removível, pressionando-a com os dedos ou uma colher grande. Deixe de lado. Reserve o restante da mistura para usar depois na cobertura.

Recheio: Na batedeira, bata ligeiramente os ovos. Sem parar de bater, adicione os outros ingredientes, um de cada vez. Bata em velocidade baixa por 3 a 5 minutos. Despeje sobre a massa na forma e espalhe-a cuidadosamente, formando uma camada uniforme. Por cima, distribua a mistura reservada. Leve para assar por 45 minutos – ou até que, enfiando um palito no centro, ele saia quase limpo. Retire do forno e deixe esfriar longe de corrente de ar.

Cubra com filme plástico e leve à geladeira (no mínimo por duas horas ou de um dia para o outro).

No momento de servir, cuidadosamente, passe uma faca sobre a lateral da forma e desenforme o cheesecake. Sirva inteiro ou em fatias.

Rendimento: 12 porções

Sugestão: A maisena pode ser substituída por araruta ou farinha de trigo peneirada. Para essa receita, uso iogurte grego.

Dica: Lâminas de amêndoas ou mix de nozes levemente tostadas e picadas podem ser juntadas à massa da cobertura.