Cupcake de cenoura com curry

A massa desses cupcakes tem applesauce, que pode ser substituído por purê de maçã, pêssego, ameixa ou iogurte. Para um saborzinho adulto, ela é temperada com curry em pó. Depois de assados, os cupcakes podem ser servidos com cobertura de cream cheese ou simplesmente polvilhados com açúcar e canela.

Ingredientes

Para a massa:

2 xícaras (280 g) de farinha de trigo

1 xícara (180 g) de açúcar granulado

¾ de xícara (170 g) de açúcar mascavo

2 colheres (chá) de fermento em pó

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

2 colheres (chá) de curry em pó

1 pitada de sal

4 ovos em temperatura ambiente

½ xícara (125 ml) de óleo

4 colheres (sopa) de applesauce (veja a dica)

3 cenouras médias raladas finas

Para a cobertura:

1 pacote (226 g) de cream cheese em temperatura ambiente

4 colheres (sopa) de manteiga derretida

2 a 2 ½ xícaras de açúcar de confeiteiro peneirado

2 colheres (chá) de essência de baunilha

Tirinhas de cenoura carameladas para decorar (opcional)

Modo de Preparo

Preaqueça o forno a 350°F (180°C). Unte e polvilhe levemente 24 formas próprias para cupcakes ou muffins, ou forre-as com forminhas de papel. Em uma tigela grande, misture bem a farinha, o o açúcar granulado, o açúcar mascavo, o fermento, o bicarbonato, o curry e o sal; deixe de lado.

Em uma outra tigela grande, bata os ovos ligeiramente, com um garfo ou batedor manual. Acrescente o óleo, o applesauce e a cenoura, e misture bem. Despeje sobre os ingredientes secos e misture, sem bater, somente até os ingredientes se juntarem. Distribua a massa nas forminhas preparadas, dividindo as porções por igual em cada uma. Asse por 20 – 22 minutos, teste um com um palito, este deverá sair levemente úmido. Retire do forno e deixe-os esfriarem nas formas por 10-15 minutos e depois desenforme-os cuidadosamente.

Cobertura: bata em velocidade média, o cream cheese com a manteiga até ficar cremoso. Aos poucos e sem parar de bater, adicione o açúcar de confeiteiro até atingir a textura desejada (você poderá não precisar de todo o açúcar ou, ao contrário poderá precisar de um pouco mais). Junte a baunilha e misture. Espalhe sobre os cupcakes e por cima, distribua as tirinhas de cenoura, caso esteja usando. Decore a gosto.

Rendimento: 24 cupcakes

Sugestão: Corte 1 cenoura média em tirinhas finas e longas (usei um cortador de legumes) e deixa-as de lado. Em uma panelinha, junte ½ xícara de açúcar com 4 colheres (sopa) de suco de limão; leve ao fogo moderado e deixe ferver até o açúcar dissolver e se formar uma calda ligeiramente grossa. Acrescente as tiras de cenoura, desligue o fogo e deixe repousar por 1-2 minutos. Em seguida, com um garfo, retire as tirinhas da calda e decore os cupcakes.

Dica: O applesauce é um molho feito com maçãs, limão ou vinagre, mel ou açúcar, e canela. É facilmente encontrado nos supermercados americanos na seção de mel e geleias.