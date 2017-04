Doce de figo com pistache e gergelim

Esse doce é uma das maravilhas da cozinha mediterrânea. Primeiro, os figos são cozidos em uma calda de laranja com mel; em seguida, recheados com pistache e sementes de gergelim; depois, poucos momentos antes de servir, são levados ao forno. Fácil, rápido e muito especial..!

Ingredientes

Calda:

¾ de xícara (200 ml) de suco de laranja

⅓ de xícara (75 ml) de mel

2 a 3 colheres (sopa) de licor de laranja ou conhaque (opcional, mas fica muito bom)

12 a 15 figos secos inteiros

Recheio

3 a 4 colheres (sopa) de fruta seca picada (veja a dica)

3 a 4 colheres (sopa) de noz pistache descascada picada grosseiramente

1 a 2 colheres (sopa) de sementes de gergelim torradas

1 colher (sopa) de mel

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque o suco de laranja e o mel. Leve ao fogo moderado e misture até aquecer e dissolver o mel. Adicione os figos, tampe a panela e deixe ferver por 10 a 12 minutos, até que os figos fiquem macios, mas sem se desmancharem. Retire do fogo, adicione o licor ou conhaque, caso esteja usando, e deixe esfriar.

Enquanto isso, prepare o recheio. Em uma tigelinha, coloque o todos os ingredientes do recheio e misture-os bem. Deixe de lado.

Preaqueça o forno a 325°C (160°F). Reserve um refratário com tamanho suficiente para acomodar os figos em uma só camada.

Com uma escumadeira ou garfo, retire os figos da calda e transfira-os para uma peneira. Em seguida, coloque-a sobre a panela com a calda. Com uma faca de ponta fina, cuidadosamente, faça uma um pequeno corte em cada figo, bem próximo ao talo, e, abra-o com a ponta do dedo. Insira em cada figo, uma pequena porção (1½ colher (chá) aproximadamente), da mistura do recheio. Feche bem.

Distribua os figos recheados no refratário preparado formando uma camada. Por cima, despeje a calda. Leve ao forno forno por 10 a 12 minutos até aquecer bem. Sirva morno ou frio, com a calda, acompanhado de iogurte, sorvete ou bolo.

Rendimento: 12 a 15 figos

Sugestão: Depois de recheados, os figos podem ser guardados junto com a calda, cobertos na geladeira, por até uma semana. Retire-os da geladeira 20 a 30 minutos, antes de levá-los ao forno.

Dica: Tâmaras secas, damascos ou uva-passas, podem ser usados no recheio. Para essa receita, misturei abacaxi cristalizado e maçã desidratada. Você poderá usar sementes de gergelim branca ou preta e também fazer uma mistura delas.