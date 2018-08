Espinafre agridoce

Qualquer tipo de uva passa – dourada (sultana), preta, moscatel – pode ser usado para preparar esse prato. Na sua versão original, em vez de nozes, é usado o pinoli, que também pode ser substituído por amêndoa e ainda por outra noz que estiver ao alcance. Rápido e muito fácil.

Ingredientes

¼ de xícara (45 g) de uva passa

3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico de boa qualidade

4 a 5 colheres (sopa) de nozes levemente tostadas e picadas grosseiramente

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola média picadinha

1 dente grande de alho amassado

1 kg de folhas frescas de espinafre, sem talos, bem lavadas e escorridas

Sal e pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo

Coloque as passas em uma tigelinha, adicione o vinagre balsâmico, misture e deixe de lado.

Em uma frigideira grande e funda, sobre fogo moderado, aqueça o óleo com a cebola e refogue, mexendo por 3 minutos, ou somente até a cebola murchar. Junte o alho e deixe-o dourar ligeiramente. Adicione as nozes, a mistura de passas com balsâmico e o espinafre. Tampe e deixe ferver por 2 minutos, ou até o espinafre murchar. Destampe a panela e mexa levemente com um garfo, sem amassar o espinafre. Tempere com o sal e a pimenta a gosto. Cozinhe por mais 2 a 3 minutos. Transfira para um prato e sirva logo.

Rendimento: 4 porções

Sugestão: Não deixe o espinafre cozinhar demais para não escurecer e amargar.

Dica: Usando espinafre congelado, momentos antes de preparar a receita, traga-o à temperatura ambiente para descongelar (ele pode também ser descongelado no micro-ondas, sem deixar que seque). Esprema-o bastante entre as mãos, antes do preparo.

