Estrogonofe de carne

Esta é uma deliciosa versão do clássico estrogonofe. O tempero com o estragão seco é perfeito e dá à carne sabor e aroma delicados. Acompanhado com massa leve ou arroz, este estrogonofe é sempre sucesso para quem o faz e para quem o saboreia.

Ingredientes

1 kg de filé mignon

Para tempero

1 ½ colher (chá) de estragão seco

1 ½ colher (chá) de mostarda seca moída

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de pimenta-do-reino moída

Para o molho

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

3 colheres (sopa) de manteiga

250 g de cogumelo limpo fatiado

1 cebola pequena cortada em cubos

1 xícara (250 ml) de caldo de carne

2 colheres (sopa) de mostarda tipo Dijon

¾ xícara (200 ml) sour cream ou creme de leite (veja a dica)

2 colheres (chá) de molho inglês

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Coloque o filé sobre uma tábua de corte e com uma faca bem afiada retire a gordura e as fibras da carne. Corte em cubos pequenos ou em tiras finas. Transfira para uma tigela grande e deixe de lado.

Em uma tigela pequena, coloque todos os ingredientes do tempero. Misture bem e esfregue na carne cortada de modo que cada pedaço fique temperado por igual. Deixe descansar em temperatura ambiente por 30 a 40 minutos antes de cozinhar.

Leve ao fogo alto uma frigideira antiaderente grande. Quando estiver bem quente, coloque 2 colheres (sopa) de azeite e deixe aquecer sem esfumaçar, acrescente a carne e cozinhe por 3 a 4 minutos, até dourar levemente (por dentro ela vai ficar rosada). Transfira a carne para uma tigela. Cubra com papel alumínio para mantê-la morna e deixe de lado.

Na mesma frigideira, coloque o restante do azeite e a manteiga. Deixe aquecer em fogo moderado até a manteiga derreter. Acrescente os cogumelos e a cebola e cozinhe por 2 a 3 minutos mexendo de vez em quando. Acrescente o caldo de carne e deixe ferver, mexendo frequentemente até o líquido reduzir pela metade. Retire a panela do fogo, adicione a mostarda, o sour cream ou creme de leite e misture cuidadosamente com um garfo até ficar homogêneo. Acrescente o molho inglês, o sal e a pimenta. Junte a carne e todo o líquido acumulado. Misture e reaqueça em fogo médio por 2 a 3 minutos.

Sirva com uma massa leve tipo noodles, espiral, cabelo-de-anjo ou arroz.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Contra filé ou alcatra substituem o filé mignon.

Dica: A carne pode ser cozida até o ponto que desejar (mal passada ou bem passada). Entretanto, se cozinhar demais, ela não ficará suculenta. O sour cream é encontrado nos supermercados na mesma sessão dos derivados de leite.

