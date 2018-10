Feijão fradinho com arroz integral e espinafre

Combinação balanceada e cheia de proteína e fibra. Sinta-se livre para usar escarola, folhas de mostarda ou couve picada no lugar do espinafre.

Ingredientes

1 xícara de feijão fradinho cru e limpo (veja a dica)

1 colher (sopa) de azeite de oliva

2 cebolas médias cortadas em cubinhos ou picadinhas

3 dentes de alho amassados

4 ½ xícaras de caldo de legumes, galinha ou carne

1 folha de louro

½ colher (chá) de sal

1 xícara de arroz integral de boa qualidade

Pimenta dedo de moça em rodelinhas ou pimenta malagueta picadinha (opcional)

2 a 3 xícaras de folhas de espinafre sem os talos, inteiras ou picadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque o feijão em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 4 a 6 horas. Escorra a água e deixe o feijão de lado.

Em uma panela grande, sobre fogo moderado, aqueça o óleo com a cebola e refogue mexendo por 5 minutos ou somente até a cebola murchar. Junte o alho e deixe dourar ligeiramente. Adicione o feijão, o caldo, a folha de louro e o sal. Quando começar a ferver, cubra a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 30 minutos. Gradualmente, adicione o arroz. Tampe, abaixe o fogo e deixe cozinhar lentamente por 30 – 35 minutos, até que os grãos estejam macios, mas inteiros (depois de cozido, esse prato deve ficar com uma consistência umedecida e não seca). Se necessário, aos poucos, acrescente mais caldo ou água. Descarte a folha de louro. Desligue o fogo, adicione o espinafre, a pimenta, caso esteja usando, e misture delicadamente. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Tampe a panela e deixe descansar por 1 a 2 minutos e sirva.

Rendimento: 4 porções

Sugestão: O tempo de cozinhar o feijão e o arroz pode variar entre 30 – 45 minutos. Caso não tenha tempo para deixar o feijão de molho, afervente os grãos por 15 minutos em fogo alto e escorra. Em seguida, prepare a receita

Dica: Nos supermercados americanos você encontra o feijão fradinho com o nome de Black Aye Beans ou Black-eyed peas.