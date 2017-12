Filé de frango enrolado com presunto

Esta receita é um luxo só e, por incrível que pareça, ela é muito fácil de preparar . Minha recomendação para você, é que use um presunto fresco, aquele fatiado na hora da compra, por ser mais saboroso que o presunto fatiado que já vem embalado.

Ingredientes

6 a 8 filés finos (450 a 550 g) de frango

2 a 3 colheres (sopa) de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída

Pimenta em flocos (uso chili), opcional mas fica muito bom

12 a 16 fatias de presunto cru tipo Parma (veja a dica)

2 a 3 colheres (sopa) de alecrim fresco picadinho

2 a 3 colheres (sopa) de azeite de oliva

3 a 4 colheres (sopa) de manteiga

½ xícara (125 ml) de vinho branco seco

¾ de xícara de caldo de frango, preferencialmente feito em casa, ou água

Modo de preparo

Coloque os filés em um recipiente de vidro ou cerâmica. Molhe-os com o suco de limão, e tempere-os levemente com o sal e a pimenta. Deixe descansar por 15 – 20 minutos em temperatura ambiente, para tomar gosto, ou cubra a vasilha com filme plástico e leve-a à geladeira de um dia para o outro.

Escorra os filés e enxugue-os com papel toalha. Sobre cada filé, polvilhe uma pitada de flocos de pimenta, caso esteja usando, ½ colher (chá) de alecrim e, por cima, 2 a 3 fatias de presunto. Enrole-os pelo lado mais fino, formando um rolinho grosso; amarre cada um com barbante de culinária, ou prenda-os com um palito. Se necessário, retempere os rolinhos com sal e pimenta, lembrando que o presunto cru já contém sal.

Em uma frigideira antiaderente, média e funda, aqueça o azeite sobre fogo moderado e derreta a manteiga. Acrescente os rolinhos de frango e frite por 10 a 12 minutos, virando-os de vez em quando para que fiquem dourados de todos os lados. Se necessário, retire o excesso de gordura. Adicione o vinho e deixe ferver por 2 a 3 minutos. Junte o caldo de frango e, quando voltar a ferver, tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar, mexendo às vezes, por 15 minutos ou até a carne ficar macia. Remova a frigideira do fogo e deixe o frango amornar por alguns minutos.

Descarte o barbante. Sirva os rolinhos inteiros ou cortados ao meio, guarnecidos com raminhos de alecrim.

Rendimento: 4 a 6 porções

Sugestão: Não deixe os rolinhos cozinharem demais para que a carne não resseque. Caso fiquem cozidos e ainda restar muito líquido, transfira-os diretamente para o prato de servir, cubra para mantê-los aquecidos, e deixe o líquido ferver por alguns minutos até reduzir e engrossar um pouco. Em seguida, despeje-o sobre o rolinhos e sirva logo.

Dica: As fatias de presunto têm tamanhos variados, portanto, a quantidade a ser usada em cada filé ficará ao critério de cada. Use seu próprio julgamento. Para um aroma e sabor mais intenso, coloque um raminho de alecrim para aquecer junto com o azeite e a manteiga na frigideira, por alguns minutos e depois remova-o.