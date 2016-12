Guirlanda de pão com chocolate

O quê dizer sobre essa guirlanda? Com ela, celebra-se a vida! É deliciosa e incrivelmente fácil de fazer. Para decorá-la, deixe sua imaginação ser seu guia, e sua guirlanda refletirá todo o seu amor. Lembre-se de que o mais importante equipamento você já tem: são suas mãos. Feliz Natal!

Ingredientes

Para o pão:

¾ de xícara (180 ml) de leite morno

2 ¼ colheres de chá (uso 1 sachê) de fermento seco para pão

4 colheres (sopa) de açúcar

4 colheres (sopa) de manteiga (60 g) em temperatura ambiente

2 ovos grandes em temperatura ambiente

1 colher (chá) de sal

3 xícaras (420 g) de farinha de trigo

Para o recheio:

¼ de xícara (60 g) de manteiga em temperatura ambiente

4 colheres (sopa) de açúcar

100 g de chocolate meio amargo picado grosseiramente

Para o glacê:

1 xícara ( 125 g) de açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 pitada de sal

2 a 3 colheres (sopa) de leite

Modo de Preparo

Pão: na tigela grande da batedeira, misture o leite morno com o fermento e metade do açúcar; cubra e deixe fermentar por 7 a 10 minutos, até criar bolhas na superfície. Adicione os ovos, a manteiga, o açúcar restante, o sal e metade da farinha de trigo. Bata em velocidade baixa por cerca de 2 minutos, até ficar macio. Aos poucos, adicione o restante da farinha até obter uma massa lisa (você poderá não precisar usar toda a farinha ou, ao contrário, poderá precisar usar mais um pouquinho). Transfira a massa para uma superfície levemente polvilhada com farinha de trigo e amasse por 2 a 3 minutos até ficar macia e maleável. Forme uma bola com a massa. Cubra e deixe descansar por 12 a 15 minutos. Enquanto isso, forre uma assadeira grande com papel impermeável, polvilhe-a levemente com farinha de trigo e deixe de lado.

Recheio: abra a massa em um retângulo de 40 x 35cm. Pincele a superfície com metade da manteiga (reserve o restante para usar depois). Por cima, espalhe o açúcar e o chocolate picado. Enrole como um rocambole (feche bem as beiradas, beliscando a massa com a ponta dos dedos). Transfira cuidadosamente para o centro da assadeira preparada. Dobre ao meio, junte as extremidades fechando bem – modele um círculo. Corte-o em em 14 ou 16 fatias iguais, sem separá-las. Delicadamente, vire cada fatia, torceando-as levemente na mesma direção para expor o recheio. Cubra e deixe crescer em local abafado até quase dobrar de volume, cerca de 1 a 1 hora e ½.

Preaqueça o forno a 350°F ( 180°C). Derreta a manteiga reservada; pincele-a cuidadosamente sobre a massa. Leve para assar por 25 a 30 minutos até o pão dourar. Retire do forno, deixe amornar na assadeira por 12 a 15 minutos.

Enquanto isso, você prepara o glacê: em uma tigelinha, misture o açúcar, a baunilha, o sal e, aos poucos, o leite – misturando até atingir a consistência desejada. Espalhe sobre a superfície do pão, deixe secar um pouco e decore a gosto. Sirva morno ou em temperatura ambiente.

Rendimento: 1 pão de 14 a 16 fatias

Sugestão: O chocolate pode ser substituído por frutas cristalizadas ou uva passas.

Dica: A quantidade de fatias fica ao gosto de cada um. O importante é que elas não sejam cortadas com tamanhos menores que 3cm de largura.