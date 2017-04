Mousse de maracujá

Nessa receita, a cor do maracujá é acentuada com a adição do sorvete de baunilha, resultando numa mousse com tom suave e sabor delicado. O creme de chocolate é minha sugestão para um bom acompanhamento. Ambos são fáceis de preparar e de efeito irresistível .

Ingredientes

Mousse:

1 envelope (12 g) de gelatina em pó, branca, sem sabor

½ xícara de àgua

250 ml de suco de maracujá concentrado (usei suco de garrafa)

1 lata de leite condensado

1 xícara (150 g) de sorvete de baunilha

1 caixa (200 g) de creme de leite

Creme de chocolate:

2 xícaras de leite

⅓ de xícara de chocolate em pó

¼ de xícara de açúcar mascavo

2 colheres (sopa) de acúcar

1 colher (sopa) de mel

1 colher (chá) de maisena

Modo de Preparo

Unte levemente com óleo uma forma funda decorada (ou com buraco no meio de 22cm de diâmetro). Deixe de lado.

Gelatina: coloque a gelatina na água e deixe hidratar por alguns minutos. Leve ao fogo sobre banho-maria, mexendo até a gelatina se dissolver, sem deixar ferver. Reserve.

Mousse: coloque no liquidificador o suco de maracujá junto com o leite condensado, o sorvete e o creme de leite . Bata, ligando e desligando o aparelho, até obter um creme homogêneo. Adicione a gelatina reservada e bata por mais 1 minuto; coloque na forma preparada e cubra com filme plástico. Leve à geladeira até se firmar por completo (6 horas no mínimo). Desenforme cuidadosamente e sirva gelada, acompanhada com o creme de chocolate.

Creme de chocolate: no liquidificador, bata rapidamente todos os ingredientes do creme. Transfira para uma panela pequena e leve ao fogo médio. Quando iniciar a fervura, abaixe o fogo e deixe cozinhar até engrossar ligeiramente, mexendo sempre. Coloque numa vasilha, cubra com filme plástico (ele deve ficar aderido ao creme para não formar película) e deixe esfriar. Leve à geladeira até a hora de servir.

Rendimento: 6 a 8 porções

Sugestão: A mousse também pode ser distribuídas em tacinhas individuais.

Dica: Antes de começar a preparar a mousse, coloque o suco, o leite condensado e o creme de leite na geladeira, por 1 hora aproximadamente. Isso ajudará a mousse a se firmar mais rápido. Usando as pontas dos dedos, puxe as beiradas da mousse com cuidado para que ela se solte da forma e, somente depois, desenforme-a.