Newark terá posto do Motor Vehicles no Ironbound

As novas instalações abrigarão órgãos públicos e veículos da Prefeitura de Newark

Na terça-feira (19), o Prefeito Ras Baraka, o Conselho Municipal de Newark, o Prefeito Interino Carmelo Garcia, do Departamento de Habitação & Desenvolvimento Econômico, a Deputada Estadual Eliana Pintor Marin, e a diretora do Departamento de Investimentos Urbanos da Goldman Sachs, Margaret Anadu participaram da cerimônia de início das obras das novas instalações que abrigarão veículos automotores do Departamento de Serviços Públicos (DPW), em Newark. O conjunto de prédios ficará localizado na 52-90 Amsterdam Street, no bairro do Ironbound.

As novas instalações serão o resultado de uma parceria público-privada e que envolve o patrocínio da firma de investimentos Goldman Sachs. Elas ficarão numa região industrial do Ironbound nas proximidades das rodovias 1 & 9. Quando concluída, elas serão compostas de 2 prédios de 1 andar cada para a armazenagem de veículos, um deles com mezanino, uma oficina de 1 andar, um estacionamento de 4 andares com 227 vagas para veículos e um prédio de escritório com 7 andares. A garagem proverá lavagem, conserto e abastecimento de combustível para os veículos públicos da Prefeitura de Newark.

“A nossa administração está determinada a prover os serviços mais efetivos, eficientes e mantedores do meio-ambiente de qualquer outra cidade no estado ou país”, disse Baraka. “O que nós fazemos para servir os nossos residentes e como o fazemos definirá como todas as municipalidades na nação cumprem suas obrigações morais e legais. Essas novas instalações serão um centro da mais alta tecnologia para a administração, manutenção, reforma e conserto da nossa frota municipal, assim como o armazenamento dos veículos confiscados e até escritórios para outros órgãos, incluindo o Departamento de Água & Esgotos. Finalmente, trata-se de outra parceria vitoriosa envolvendo os setores público e privado na conquista do gol comum que é o fortalecimento de Newark”.

O projeto da firma de arquitetura Comito Associates, PC revelou que o complexo cobrirá da Magazine Street a Wilson Avenue e incluiria armários (lockers) cafeteria, oficina mecânica, posto de abastecimento, loja de materiais de construção e carpintaria e lavagem de caminhões para veículos públicos como de recolhimento de lixo e espalhamento de sal, depósito para os veículos confiscados pelo Departamento de Polícia de Newark e escritórios para o Departamento de Água & Esgotos.

Esse tipo de instalação não era permitido anteriormente no Ironbound, portanto, mudanças recentes no plano de zoneamento urbano incluem o espaço de ocupação de lote, altura dos prédios, controle de iluminação e armazenamento de lixo.